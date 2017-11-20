21 ноября Православная Церковь празднует Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

21 ноября Православная Церковь празднует Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Священное Писа­ние свидетель­ствует о том, что существует духовный мир, населенный разумными, добрыми существами — ангелами. Их предназначение — доносить до людей волю Божию и защищать человека от всякого зла. Слово «ангел» в переводе с греческого языка обо­значает «вестник».

Над всеми чинами ангельскими поставлен Господом Архистратиг Михаил. (Имя «Михаил» в переводе с еврейского — обозначает «кто как Бог»).

Архангел Михаил в Священном Писании именуется «вождем воинства Господня» и изображается как главный борец против диавола и всякого беззакония среди людей. Церковь называет его также «архистратиг», что означает «главнокомандующий».

Архангел Михаил возглавил небесное воинство и выступил против отпавших от Бога ангелов под предводительством Денницы. (Денницу также называют диаволом или Люцифером, что в переводе означает «утренняя звезда»). За свою гордыню и восстание против Творца Денница был низвергнут с Неба. В книге «Откровение Иоанна Богослова» Архистратиг Михаил выступает как главный вождь в войне против дракона-диавола.

Церковь почитает Архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах его изоб­ражают с огненным мечом и щитом. Иногда в левой руке Архистратиг держит зеленую финиковую ветвь, а в правой — копье с белой хоругвью, на которой начертан червленый крест. В композиции Страшного Суда Архангел Михаил запечатлен грозным воином с весами. Иногда он изображается как сопроводитель душ умерших на Страшный Суд, взвешивающий грешные и праведные дела людей.

Архистратигу Михаилу молятся о помощи в избавлении от скорби, при входе в новый дом и на основание дома, о покровительстве государства. В начале IV века Церковь установила праздник в честь святых ангелов во главе с Архангелом Михаилом.

Святого Архистратига Михаила почитают как небесного покровителя пограничной службы Республики Беларусь.

Протоиерей Александр Шахович,

священнослужитель

Полоцкой епархии.