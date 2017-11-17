Виновата ли погода?

Судом Полоцкого района и г.Полоцка рассмотрено уголовное дело по обвинению молодого человека Г., который в декабре 2016 года, управляя в вечернее время технически исправным автомобилем «AUDI 80» и двигаясь по проезжей части дороги ул.П.Бровки в г.Полоцке, по направлению кольцевой развязки «Танк» г.Полоцка, совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть дороги.

Женщина, получив телесные повреждения различной степени тяжести, не приходя в сознание, умерла в больнице. Органами предварительного следствия действия Г. были квалифицированы по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь как нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим по неосторожности смерть человека. Обвиняемый в судебном заседании свою вину признал частично, указав, что при тех погодных условиях он не мог своевременно увидеть пешехода, а доводы Г. о том, что погибшая переходила дорогу за пешеходным переходом не нашли своего подтверждения как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании.

При назначении наказания, исходя из принципа индивидуализации, суд учел, что Г. совершил менее тяжкое преступление, принял меры, направленные на заглаживание вреда, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, имеет постоянное место работы, и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорт­ными средствами сроком на 5 лет. Кроме того, в пользу двоих детей погибшей женщины судом взыскано материальное возмещение морального вреда.

С.А.ТРОШКО, прокурор

Полоцкого района, старший

советник юстиции.