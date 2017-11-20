УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 14 ноября 2017 г. № 410 «О назначении выборов в местные Советы депутатов»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 ноября 2017 г. № 410

«О назначении выборов в местные Советы депутатов»

В соответствии с пунктом 2 статьи 84 Конституции Республики Беларусь постановляю:

1. Назначить выборы в местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва на 18 февраля 2018 г.

2. Государственным органам, иным организациям в установленные Избирательным кодексом Республики Беларусь сроки обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в местные Советы депутатов.

3. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение выборов в местные Советы депутатов в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко