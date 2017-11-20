В Полоцке почти месяц функционирует новая диагностическая станция гостехосмотра № 234

В Полоцке начала функционировать новая диагностическая станция гостехосмотра № 234, расположенная по адресу: г.Полоцк, ул.Строительная, 4 «Г».

ДС № 234 соответствует самым высоким требованиям УП «Белтехосмотр».

Станция обслуживает все категории транспортных средств (в том числе и полноприводных) за исключением автобусов-гармошек, прицепов свыше 3,5 тонн и прицепов свыше 10 тонн.



Благодаря новейшему высокотехнологичному европейскому диагностическому оборудованию, правильно построенному технологическому процессу, квалифицированному персоналу, поток транспортных средств, проходящих по технологической линии на диагностической станции № 234 движется быстрее, чем на аналогичных станциях. Это не может не порадовать тех, кто ценит время.



Так же приятным дополнением ко всем достоинствам новой диагностической станции являются цены на услуги, которые на ДС № 234 ниже, чем на аналогичных предприятиях Витебской области.

Оплатить услуги можно любым удобным способом (наличный расчет, безналичный расчет, платежная банковская карта).

На сайте диагностической станцией № 234 www.gto234.by все желающие могут заполнить форму для онлайн-записи на техосмотр, а так же ознакомиться с информацией об обслуживаемых категориях транспортных средств, тарифах на услуги, размерах государственной пошлины и др.

Телефоны ДС № 234: +37(214) 77-88-87, +375(33)344-88-87.