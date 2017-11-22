О работе экономики и проектах прогноза, бюджета и денежно-кредитной политики на 2018 год (12.11.2017)
22.11.2017   //   Автор:   //   Тема недели   //   Нет комментариев   //   22 Views

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«Полацкі веснік»
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