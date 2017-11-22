В Беларуси с 1 декабря повышаются тарифные ставки некоторым категориям бюджетников.

В Беларуси с 1 декабря повышаются тарифные ставки некоторым категориям работников культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обслуживания. Соответствующее постановление Совета Министров Беларуси от 20 ноября 2017 года №863 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

В частности документом установлено повышение тарифных окладов (ставок) с 15% до 25% работникам культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обслуживания, трудовые функции которых соответствуют основному виду деятельности данных учреждений.

Исключение составляют педагогические работники бюджетных и иных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы специального образования на уровне дошкольного образования (за исключением профессорско-преподавательского состава), врачи, включая руководителей, работающие в бюджетных организациях, — им ранее уже было установлено повышение оклада на 25%.

Документом предусмотрено изменение диапазона корректирующих коэффициентов, применяемых к тарифным ставкам (окладам) работников с 1 по 27 разряд. Реализация данной меры позволит повысить уровень оплаты труда данных работников. Наиболее заметно зарплата вырастет у низкооплачиваемых категорий, тарифицируемых с 1-го по 4-й разряды.

Минтруда должно ввести корректирующие коэффициенты к тарифным ставкам (окладам) работников бюджетных организаций, размеры которых определены данным постановлением.

БЕЛТА