Пятый выездной областной слет агроусадеб Витебской области впервые принимал Полоцкий район

Пятый выездной областной слет агроусадеб Витебской области впервые принимал Полоцкий район. И, судя по отзывам его участников, — заведующей сектором туризма и физкультурно-оздоровительной работы управления спорта и туризма Витебского облисполкома Светланы Астаниной, главного специалиста сектора спорта и туризма отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома Натальи Синицы, экскурсоводов, работающих в Полоцком регионе, хозяев агроусадеб из Миорского, Лепельского и других соседних районов, все владельцы агроусадеб Полоцкого края выдержали экзамен на «отлично», продемонстрировав гостям любовь и преданность делу, имя которого — агротуризм.

В агроусадьбе «Канаши» крестьянско-фермерского хозяйства «Канаши-агро» в Вороничском сельсовете участников слета знакомили с анимационной программой «Дажынкі» на сельской усадьбе».



Управляющий Анатолий Редько провел экскурсию по территории отдыха, которая находится в живописном месте на берегу озера. К услугам гостей — баня, мангал, рыбалка, зал для проведения мероприятий, уютные домики. Красота природы, чистый воздух, продуманное благоустройство — все располагает к слиянию с природой и отдыху души.

Приглашенные артисты Богатырского СДК профессионально провели один из важных сельских обрядов. Гости принимали участие в украшении снопа из колосьев нового урожая, отвечали на вопросы викторины, пускались вместе с артистами в пляс и наслаждались концертом. Были на «Дажынках» и герои уборочной страды 2017 года из ОАО «Близница».

Директор расположенного на территории Вороничского сельсовета сельхоз­предприятия Брони­слав Пилипёнок искренне поблагодарил передовиков В.И.Толстикова, О.В.Казанкина, В.Т.Новокача, П.И.Кравченко, Ф.И.Ков­нурка, А.Г.Бабаева и Ю.М.Борисова за самоотверженный труд и вручил им грамоты и премии. А концертная программа в усадьбе стала для сельчан подарком для души.

В областном мероприятии участ­вовали три лучшие усадьбы Полоцкого района: «Лука» (д.Экимань-1), «Канаши» (д.Канаши, Вороничский сельсовет) и «Гасиенда» (д.Ропно, Боровухский сельсовет). Они на протяжении ряда лет активно развиваются, внося свою лепту в улучшение показателей по оказанию туристических услуг в Полоцком районе. Усадьбы «Лука» и «Гасиенда» в минувшем и нынешнем годах участвовали в проекте «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемом Европейским Союзом и реализуемом Программой развития ООН.

Рубон — имя драккара

Что такое «Рубон»? Для большинства полочан это — название фестиваля средневековой культуры, который стал своеобразной визитной карточкой древнего Полоцка. Согласно историческим источникам, когда-то это имя носила Западная Двина. А еще слово «рубон» являлось боевым кличем полоцких воинов.

На областном слете агроусадеб имя Рубон было присвоено драккару, недавно построенному по старинным чертежам, по которым изготавливали деревянные судна древние викинги. Необычное судно появилось в Полоцке благодаря реализации местной инициативы «Развитие туризма наследия и впечатлений», которая стала частью проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН.



Участники народного театра исторического костюма «Полацкі звяз» презентовали новый туристический продукт «Возрождение полоцкого судоходства» на реке Западная Двина и предложили участникам областного слета попутешествовать во времени, перенеся их по­средством реконструкции древних боев во времена древних викингов. Анимация вызвала у зрителей восторг, они щедро одарили артистов аплодисментами. В будущем полочане планируют использовать драккар при подготовке различных те­матических программ.

Вы «Весы» или «Стрелец»?

Агроусадьба «Лука» в деревне Экимань-1 в Полоцком районе открылась одна из первых. Своему названию обязана отцу владелицы — Елены Лукиничны Прудня­чёнок. Радушная хозяйка, сердце которой всегда открыто людям, посвятила свой семейный бизнес род­ному человеку.

«Лука» достойно представила Полоцкий район в международном кулинарном проекте «Белла Кузина», для которого хозяйка придумала фирменное блюдо «Наливашки», впоследствии вошедшее в «Кулінарную Мапу Беларусі». Елена Пруднячёнок по итогам работы в 2015 году победила в областном конкурсе агроусадеб в номинации «Гостеприимство».

В прошлом году в рамках реализации проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой развития ООН, на агроусадьбе появилась композиция «Экиманский зодиак». 12 фигур в рост человека, вырезанных из дерева, символизируют знаки Зодиака. Фото на память с ними стали еще одной «фишкой» агроусадьбы «Лука».

Участников областного слета госте­приимная хозяйка попотчевала домашними ароматными пирогами с травяным чаем, порадовала увлекательной программой на тему астрологии. Отвечая на вопросы гостей о житье-бытье, Елена Лукинична с гордостью перечисляла своих домашних любимцев. Две коровы, свиньи, поросята, куры, собака и коты требуют ее ежедневного внимания. Интерес к животным проявляют и приезжающие в усадьбу гости. По мнению хозяйки «Луки», белорусские усадьбы должны искать свое место под солнцем, заинтересовывать туристов не только баней и ночлегом, но и какой-то изюминкой. Например, детей и взрослых, отдыхающих в Экимани, она всегда рада угостить парным молоком, домашними сыром и окороком. Все продукты — натуральные, приготовленные с душой!

Полоцк с высоты

Агроусадьба «Гасиенда» находится в деревне Ропно Боровухского сельсовета. У этого места отдыха — свои лицо и аура. Хозяин Алексей Земсков и его семья вложили в обустройство усадьбы силы, время и фантазию. И получился райский уголок, оформленный в средневековом стиле. Хозяева предлагают своим гостям эстремальные развлечения — квест по болоту «Бобровая тропа», огненное шоу, анимационную программу «В гости к полоцкому князю: приглашение на пир» с рыцарскими боями и стрельбой из лука. После активного отдыха можно расслабиться в доме у печи с камином.

Участие в проекте «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским Союзом и реализуемом Программой развития ООН, дало новый импульс развитию агроусадьбы «Гасиенда». Уже весной на ее базе начнет работать парк воздухоплавания «Окраины древнего Полоцка с высоты птичьего полета». Туристам предложат прогулки на воздушном шаре. Тепловой аэростат приобретен за средства международной технической помощи. В планах хозяина усадьбы — приобрести еще и гелиокоптер. В том, что воздухоплавание привлечет туристов, Алексей Земсков не сомневается. Первые благотворительные полеты уже состоялись во время фестиваля средневековой культуры «Рубон» в этом году и привлекли внимание многочисленных полочан и гостей города.