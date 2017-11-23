Принято решение об образовании Полоцкой районной избирательной комиссии по выборам депутатов Полоцкого райсовета депутатов двадцать восьмого созыва.

В минувшую среду состоялось совместное заседание президиума Полоцкого районного Совета депутатов и Полоцкого районного исполнительного комитета, на котором принято решение об образовании Полоцкой районной избирательной комиссии по выборам депутатов Полоцкого райсовета депутатов двадцать восьмого созыва.

В состав комиссии вошли 13 человек – представителей общественных объединений и граждан, выдвинутых путем подачи заявления.

Комиссия будет работать по адресу: г.Полоцк, ул.Толстого, д.6, кабинет 106, телефон 41-00-81.

Постановление президиума Полоцкого районного совета депутатов и Полоцкого районного исполнительного комитета от 22 ноября 2017 г. №35/2037

Об образовании Полоцкой районной избирательной комиссии

по выборам депутатов Полоцкого районного Совета депутатов XXVIII созыва

В соответствии с частью девятой статьи 24 и абзацем четвертым части первой статьи 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь президиум Полоцкого районного Совета депутатов и Полоцкий районный исполнительный комитет ПОСТАНОВИЛИ:

Образовать Полоцкую районную избирательную комиссию по выборам депутатов Полоцкого районного Совета депутатов двадцать восьмого созыва (далее — Комиссия) в количестве 13 человек. Включить в состав Комиссии представителей общественных объединений, трудовых коллективов и граждан, выдвинутых путем подачи заявления:

Алексеенко Веру Андреевну — от граждан путем подачи заявления

Богушевич Таисию Иосифовну — от граждан путем подачи заявления

Высоцкого Андрея Александровича — от Полоцкой районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки

Дроздову Ирину Афанасьевну — от Полоцкой районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»

Ефремову Наталью Владимировну — от Полоцкой районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений

Жданович Ольгу Владимировну — от Полоцкой районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов

Козлова Максима Петровича — от граждан путем подачи заявления

Кондратьеву Людмилу Александровну — от граждан путем подачи заявления

Лысёнка Лёдия Александровича — от граждан путем подачи заявления

Макеенка Михаила Станиславовича — от граждан путем подачи заявления

Рябову Елену Владимировну — от Полоцкой районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Чуракова Аркадия Анатольевича — от граждан путем подачи заявления

Шухлева Александра Викторовича — от Полоцкой районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»

Определить местом расположения Комиссии помещение с почтовым адресом: 211400, Витебская область, г.Полоцк, ул.Толстого, 6, кабинет №106, телефон 41­00­81. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого районного исполнительного комитета в семидневный срок обеспечить опубликование в печати настоящего постановления. Управлению делами Полоцкого районного исполнительного комитета:

5.1. в трехдневный срок оборудовать помещение, где будет размещена Комиссия, мебелью, средствами связи, компьютером, множительной техникой, принять иные меры по обеспечению ее работы;

5.2. в семидневный срок обеспечить изготовление удостоверений членам Комиссии в соответствии с формой, рекомендуемой Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.