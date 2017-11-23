Оперативные сотрудники органа пограничной службы специального назначения совместно с лидскими и полоцкими пограничниками пресекли канал незаконной транзитной миграции граждан Вьетнама.

При осуществлении комплекса оперативно-розыскных мероприятий ночью 22 ноября оперативные сотрудники органа пограничной службы специального назначения совместно с лидскими и полоцкими пограничниками пресекли канал незаконной транзитной миграции граждан Вьетнама.





На автодороге сообщением «Ивье — Лида» в Ивьевском районе были остановлены два автомобиля под управлением, со слов, граждан России. В «Nissan» находились ещё двое россиян, уроженцы Чечни и Украины, а в салоне «Ford» — шесть граждан Вьетнама, у которых в паспортах отсутствовали белорусские визы. Граждане же соседней страны не смогли предъявить документы, удостоверяющие личность.



Задержанные доставлены в Лидский пограничный отряд для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 371-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (организация незаконной миграции). Фигурантам дела грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией.



Госпогранкомитета