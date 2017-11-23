С 1 декабря в Беларуси подорожает питание в детских садах и школах

В Беларуси с 1 декабря на 10% увеличиваются денежные нормы расходов на питание обучающихся в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, специального образования.

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 ноября 2017 года №879 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2013 г. №317″, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

«Это увеличение осуществлено в целях улучшения организации питания, обеспечения сбалансированного рациона, а также в связи с ростом индекса потребительских цен на продукты питания», — отметили в Министерстве.

Сейчас в среднем стоимость питания в учреждениях дошкольного образования составляет от Br41 до Br77 ежемесячно, в зависимости от режима работы детсада и возраста ребенка. В школах на обеды можно потратить от Br1,5 до Br5,14 в сутки.

БЕЛТА