20 по 30 ноября на территории республики проводятся профилактические мероприятия в рамках республиканской декады «Гостехосмотр».

ГАИ УВД Витебского облисполкома информирует о том, что с 20 по 30 ноября 2017 года на территории республики проводятся профилактические мероприятия в рамках республиканской декады «Гостехосмотр».

Сотрудниками УП «Белтехосмотр», ГАИ УВД и Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникации проводятся профилактические мероприятия по выявлению автовладельцев, автомобили которых не прошли технический осмотр.

В рамках декады усилен контроль на автотрассах, оживленных участках дорог в городах и поселках. Так же проверяется подлинность отметок в сертификатах о прохождении гостехосмотра.

Особое внимание уделяется автотранспорту, принадлежащему сельскохозяйственным предприятиям.Всем владельцам автотранспорта, не прошедшим технического осмотра, рекомендуем не откладывать визит на диагностическую станцию.

Напоминаем, что за управление транспортным средством, не прошедшим вовремя гостехосмотр, автовладельцы привлекаются к административной ответственности: влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин.(статья 18.12.ч.5 Кодекса об административных правонарушениях). Обращаем ваше внимание не поддаваться на провокации «доброжелателей», которые могут предлагать услуги по нелегальному прохождению гостехосмотра.