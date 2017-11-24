Мастера и учащиеся Полоцкого государственного химико-технологического колледжа завоевали 7 медалей на Международном чемпионате кондитерского искусства

Полоцкий государственный химико-технологический колледж успешно заявил о талантах своих мастеров и учащихся на 23-й Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке «Продэкспо-2017». Полочане приняли участие в Международном чемпионате кондитерского искусства сразу в нескольких видах в различных номинациях. И — получили богатый «урожай» золотых и серебряных медалей!

Кондитерское искусство, пряничная роспись и карвинг — три направления, в которых заявлены работы мастеров колледжа и их способных и увлеченных учеников, которые совершен­ствуют свои умения, занимаясь в соответствующих кружках. А в таком деле, как кондитер­ское искусство, творчество — в одном ряду с мастерством, знаниями, умениями и старательностью.

И результат этих творений — просто захватывающий! Это и пряничные деревья, на которых «распустились» каштановые и дубовые листья и «выросли» плоды, и пряничное панно с изображением полоцкой Софии над Двиной, которое выполнила учащаяся колледжа Алеся Лёля, и «подводный мир», созданный из пряничного теста мастером производ­ственного обучения Ольгой Сергеевной Рудак…

Все такое живописное, оригинальное и… аппетитное! Настоящие шедевры были заявлены и в таком направлении, как карвинг, над ними потрудились мастер Надежда Ивановна Горбатёнок и учащийся Валентин Побяржин. Ну а сладкие чудеса, представленные в номинациях «Эксклюзивный свадебный торт» и «Праздничный торт», хочется не только попробовать на вкус, но и бесконечно разглядывать, удивляясь красоте их изящных фрагментов. Жюри было в восторге от работы «Жемчужная свадьба» мастера Ольги Васильевны Пашкевич и шикарного торта под названием «Любовь со вкусом специй» учащейся Алеси Лёля.



Невозможно не восхищаться и творением «Любимой бабушке» от учащейся Анастасии Гридюшко в номинации «Празд­ничный торт»: каждая бабушка мечтала бы получить такой невероятно яркий сладкий подарок от внучки!

Взыскательное профессиональное жюри по заслугам оценило труды полочан. Золотыми медалями награждены шедевры учащихся Валентина Побяржина, Анастасии Гридюшко, мастеров Ольги Васильевны Пашкевич и Ольги Сергеевны Рудак. Се­ребряной медалью отмечена работа мастера Надежды Ивановны Горбатёнок. И сразу две серебряные медали получили кондитерские изделия учащейся Алеси Лёля. Если учесть, что всего в чемпионате было заявлено более 90 работ, — медальный «урожай» у нас небывалый!

Поздравляем!

…Если вы мечтаете освоить востребованную и интересную профессию и научиться тво­рить под руководством талантливых педагогов, Полоцкий государ­ственный химико-технологический колледж — правильный выбор!