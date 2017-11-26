Председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук: «Полоцкие объекты историко-культурного наследия должны быть удобными для ознакомления с ними».

Познакомиться с историче­ским наследием Полоцка едут люди из разных уголков нашей страны и из-за рубежа. Паломники стремятся погрузиться в особую атмосферу Спасо-Евфросиниевского монастыря, приложиться к мощам святой заступницы земли белорусской Евфросинии Полоцкой.

Любители событийного туризма проникаются оригинальными творческими проектами. А поклонники старины окунаются в неповторимую ауру древнего города, который буквально дышит историей…

Сохранить историко-культурное наследие Полоцка и Полоцкого района, развить их туристиче­ский потенциал — задача, решение которой в руках жителей нашего уникального края. И на очередном заседании Полоцкого райисполкома, которое вел руководитель районной исполнительной власти, член Совета Республики Национального со­брания Республики Беларусь Николай Шевчук, вопросу охраны историко-культурного наследия Республики Беларусь на территории Полоцкого района было уделено самое пристальное внимание.

Участие в заседании приняли главный специалист отдела культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам мо­лодежи Витеб­ского облисполкома Денис Юрчак и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Наталья Гуйвик.



Открывая заседание, Николай Шевчук обозначил важность темы и необходимость расставить акценты в данной работе, наметить план действий. Ряд аспектов охраны историко-культурного наследия осветила в своем докладе начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома Елена Астапова.

— Охрана историко-культурного наследия является частью государственной политики, которая основывается на признании культуры в каче­стве одного из главных факторов самобытности белорусского народа и других национальных сообществ, проживающих на территории Республики Беларусь, — отметила Елена Александровна. — Утрата культурных ценностей невосполнима и необратима, так как любые потери наследия неизбежно отразятся на всех сферах жизни нынешнего и будущих поколений, приведут к потере исторической памяти и обеднению общества в целом… Именно поэтому в нашем государстве уделяется пристальное внимание сохранению, восстановлению и популяризации памятников истории и культуры, обычаев и обрядов.



У полочан работы в этом направлении много, поскольку территория Полоцка и Полоцкого района — уникальный и богатый материально-культурными и духовными ценно­стями уголок Беларуси.

Здесь находятся 108 историко-культурных ценностей, внесенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, в том числе 14 комплексных.

И в ходе заседания самым внимательным образом были рассмотрены актуальные вопросы сохранности и приведения в надлежащий вид ряда объектов данной категории.

Выявление, обследование историко-культурных ценностей, проведение реставрационных работ, наличие охранных досок различные аспекты осуществления предпринимательской деятельности в зданиях, которые относятся к культурно-историческому наследию, — эти и другие темы прозвучали в информации содокладчиков — специалистов Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, начальников и специалистов отделов райисполкома, представителей КУП «ЖКХ г.Полоцка», Полоцкого госуниверситета, субъектов хозяйствования. С интересом по­смотрели все присутствующие новый презентационный фильм о Полоцке, который наглядно продемонстрировал, каким богатством владеют полочане.

Пояснения по ряду возникающих вопросов в области регулирования деятельности, связанной с использованием объектов историко-культурного наследия, дал Денис Юрчак.

Озабоченность существующими проблемами в сфере охраны историко-культурного наследия Полотчины и готовность всемерно содействовать их решению выразила Наталья Гуйвик, взяв «на карандаш» те вопросы, которые требуют рассмотрения на уровне республики.



Николай Шевчук, завершая обсуждение, в очередной раз подчеркнул, что сохранность объектов историко-культурного наследия и развитие туристической инфраструктуры является одним из приоритетов для нашего города.

Оригинальные туристические маршруты, концертные и досуговые программы, интересная сувенирная продукция, наличие объектов сувенирной торговли и общественного питания, пункты обмена валюты с удобным графиком работы — все это составляющие успешного турбизнеса.

И в ходе заседания исполкома прозвучал ряд заслуживающих внимания идей по организации этой работы. В качестве положительного примера Николай Николаевич отметил программу, которую предлагает туристам ПГУ, и призвал специалистов всех сфер приложить максимум усилий для развития туризма в Полоцке:

— Полоцкие объекты историко-культурного наследия должны быть удобными для ознакомления с ними. Надо работать в этом русле цепко, четко, точечно и целеустремленно, создавать каче­ственный туристический продукт, чтобы туристы имели возможность прикоснуться к истории, а полочане получали новые рабочие места и возможность зарабатывать. Следует двигаться вперед, развиваться и к городу относиться с особой заботой и любовью.