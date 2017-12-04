С 18 декабря в Полоцке начнется расширенная торговля елками

Город начинает погружаться в предпраздничную рождественскую и новогоднюю атмосферу.

Хозяева объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения заботятся о соответствующее оформление, ассортимент товаров и меню. Стартовал сезон предпраздничной торговли с проведением выставок-продаж, распродаж, дегустаций, рекламных акций и предоставлением скидок на товары и услуги.

С 16 декабря по 7 января на территории района по выходным дням будут проведены ярмарки с участием организаций промышленности, торговли и общественного питания.

23-24, 30-31 декабря и 6 января ярмарки состоятся у «Дома торговли».

А с 18 декабря начнется расширенная торговля елками — в районе Полоцкого рынка, мини-рынке в микрорайоне «Мариненко» и на площадке в районе кафе «Отдых» по ул.Октябрьская.