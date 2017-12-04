С 18 декабря в Полоцке начнется расширенная торговля елками
04.12.2017   //   Автор:   //   Общество   //   Нет комментариев   //   1 Views

Город начинает погружаться в предпраздничную рождественскую и новогоднюю атмосферу.
Хозяева объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения заботятся о соответствующее оформление, ассортимент товаров и меню. Стартовал сезон предпраздничной торговли с проведением выставок-продаж, распродаж, дегустаций, рекламных акций и предоставлением скидок на товары и услуги.
С 16 декабря по 7 января на территории района по выходным дням будут проведены ярмарки с участием организаций промышленности, торговли и общественного питания.
23-24, 30-31 декабря и 6 января ярмарки состоятся у «Дома торговли».

А с 18 декабря начнется расширенная торговля елками — в районе Полоцкого рынка, мини-рынке в микрорайоне «Мариненко» и на площадке в районе кафе «Отдых» по ул.Октябрьская.

Оксана Шуйская
Автор:

Редактор отдела экономики. Круг профессиональных интересов – новинки производства, новые проекты, события из трудовой жизни коллективов. Готовит спецвыпуски «Энергетик», «УП «Полоцкводоканал», курирует страничку клуба юных журналистов «Городские огни», ведет детскую страничку «Домовёнок». Есть информация? Звоните! Телефон 8(0214)42-44-57.

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