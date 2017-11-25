Ограничить доступ

Проведено очередное координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией в Полоцком районе, на котором рассмотрены результаты выполнения на территории Полоцкого района Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

Указанная Директива является основополагающим нормативным документом, регламентирующим деятельность всех государственных органов, организаций и предприятий всех форм собственности в сфере обеспечения общественной безопасности.

Одна из основных тем, рассмотренных в ходе совещания, — вопрос надлежащего содержания неиспользуемых капитальных строений, зданий, сооружений.

Напомним, что согласно Директиве №1 собственники такого недвижимого имущества, либо организации, осуществляющие его эксплуатацию и управление им, обязаны принимать меры по ограничению доступа в данные строения посторонних лиц и обеспечению их эксплуатации в соответствии с установленными требованиями.

В ходе проводимых в 2017 году проверок прокуратурой Полоцкого района устанавливались неединичные факты неисполнения данного требования Директивы. Они устанавливались в деятельности КУП «ЖКХ г. Полоцка», РУП «Полоцкое ПМС», КУСХП «Экспериментальная база «Ветринская».

Непринятие своевременных мер со стороны должностных лиц КУП «ЖКХ г.Полоцка» по ограничению свободного доступа в одно из неиспользуемых зданий стало причиной травмирования несовер­шеннолетнего, ученика одной из средних школ города Полоцка. Ребенок 2 июня, находясь на втором этаже здания бывшего учебного класса по улице Вологина, 77/1, в городе Полоцке, не удержал равновесие и упал с внешней стороны здания на землю с высоты около 4 метров, получив при падении тяжелые травмы.

Кроме опасности травмирования граждан, наличие неиспользуемых строений является предпосылкой совершения там различного рода преступлений и административных правонарушений, нарушения общественного порядка.

К примеру, в одном из населенных пунктов Полоцкого района было выявлено сразу несколько неиспользуемых строений, принадлежащих КУСХП «Экспериментальная база «Ветринская». Данные строения не соответствовали требованиям Директивы №1, так как в них был обеспечен беспрепятственный доступ посторонних лиц.

Из пояснений председателя сельского исполнительного комитета, на территории которого находился данный населенный пункт, следовало, что в указанных строениях на постоянной основе собиралась молодежь для распития алкогольных напитков. На многочисленные просьбы руководству КУСХП «Экспериментальная база «Ветринская» закрыть такие строения, действенных мер предпринято не было.

В свою очередь, по предписанию прокурора Полоцкого района строения были приведены в соответствие требованиям Директивы №1, свободный доступ в них был исключен.

Подводя итог, необходимо упомянуть, что статьей 428 Уголовного кодекса Республики Беларусь установлена ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия. Наказание за такое преступление — ограничение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих должностных (служебных) обязанностей применяется дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения.

Таким образом, непринятие своевременных мер по ограничению свободного доступа в неиспользуемые капитальные строения, здания, сооружения может повлечь за собой ответственность, преду­смотренную законодательством.

В.И.ПОТАНЕЙКО,

старший помощник прокурора

Полоцкого района.