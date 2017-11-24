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Декрет «О развитии предпринимательства» (24.11.2017)
Декрет «О развитии предпринимательства» (24.11.2017)
24.11.2017 // Автор:
«Полацкі веснік»
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Автор:
«Полацкі веснік»
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