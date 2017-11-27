В Полоцке завершился IX Открытый кубок Беларуси по кикбоксингу



IX Открытый кубок Республики Беларусь по кикбоксингу в разделе К-1 прошёл на минувшей неделе. Этот турнир традиционно проводится в Полоцке. Его принимает спортивный комплекс единоборств «Олимпиец».

— В нём принимают участие 172 спортсмена из всех регионов нашей республики, к нам приехали и гости из Латвии, Литвы и России, — рассказал главный судья соревнований Анатолий Селедевский.

Соревнования проводились в трёх категориях: младшие юниоры — 15-16 лет, старшие юниоры — 17-18 лет, а также взрослые спортсмены — от 19 лет и старше. В каждой из категории по результатам четырёх дней боёв определены победители.

В IX Кубке Беларуси по кикбоксингу приняли участие 19 полочан.

— Это воспитанники Полоцкой СДЮШОР, физкультурно-спортивного клуба, и Витебского областного центра по единоборствам, — объяснил Анатолий Селедевский.

Белорусская федерация кикбоксинга была создана в 1992 году. Один из её основателей — Евгений Добротворский, занимающий сегодня пост заместителя председателя Международного профессионального совета единоборств. На открытии турнира он ещё раз подчеркнул значимость Полотчины в спортивной жизни нашей страны:

— Сысоев был первый тренер, потом в Новополоцке — Хаменок. Они создали два клуба, которые практически явились основой того кикбоксинга, который появился в Витебской области. Вся витебская федерация начиналась с Полоцка и Новополоцка. В Витебск кикбоксинг пришёл гораздо позже. Отсюда вышли первые призёры Чемпионата мира из Витебской области, оба из Полоцка — Селедевский и Гурчёнок.

САММИТ+ТВ