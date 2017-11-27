Полочанин Павел Слепцов признан лучшим в номинации «Авторская песня» на XII фестивале песни «Голоса границы» органов пограничной службы Республики Беларусь.

В Сморгони прошёл фестиваль песни «Голоса границы», где талантливые люди в зеленых погонах из разных подразделений органов погранслужбы Беларуси боролись за право называться лучшими. Причем большинство участников уже не в первый раз выступают на этом музыкальном мероприятии пограничников, ставшем традиционным.

Конкурс проводился в два этапа: первый — отборочный в воинских частях. Его победители отправились покорять аудиторию Сморгонского районного центра культуры.

В этом году конкурсантов фестиваля оценивали Олег Жуков, Сергей Герасимов и Олег Семенов под руководством Олега Елисеенкова.

В первый день участники фестиваля исполняли песни, посвященные романтике службы на границе, в том числе и авторские. По итогам выступлений жюри определило лучших. На следующий день победители мероприятия выступили на гала-концерте для военнослужащих и жителей Сморгони.

В номинации «Авторская песня» лучшим признан наш земляк из Полоцка Павел Слепцов, «бронза» завоёвана Иваном Вишневским (Гродненская пограничная группа), на почетном третьем месте — Артем Бунас (Лидский пограничный отряд).

Пресс-служба Полоцкого погранотряда