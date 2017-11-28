Лучших исполнителей частушек определили в Полоцке. Победители стали героями программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

Недавно в Полоцке, в рамках районного праздника «Славим новый урожай!» состоялся настоящий Частушечный баттл «Музыкальный разгуляй». В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – победители солистка народного ансамбля белорусской песни и музыки «Полоцкие россыпи» Татьяна Симко, солистка народного ансамбля народной песни «Заманиха» Валентина Береснева, а также солистка народного вокального ансамбля «Бела чайка» Оксана Волынко.

