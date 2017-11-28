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Указ Президента Республики Беларусь «О развитии агроэкотуризма»
Указ Президента Республики Беларусь «О развитии агроэкотуризма»
28.11.2017 // Автор:
«Полацкі веснік»
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Указ Президента Республики Беларусь «О развитии агроэкотуризма»
Автор:
«Полацкі веснік»
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