Об образовании избирательных округов по выборам депутатов Полоцкого районного Совета депутатов 28 созыва и об образовании избирательных округов по выборам депутатов сельских Советов депутатов 28 созыва.
28.11.2017   //   Автор:   //   ВЫБОРЫ-2018   //   Нет комментариев   //   34 Views

Об образовании избирательных округов по выборам депутатов Полоцкого районного Совета депутатов 28 созыва и об образовании избирательных округов по выборам депутатов сельских Советов депутатов 28 созыва.

об образовании избирательных округов по выборам депутатов сельских Советов депутатов 28 созыва.

об образовании избирательных округов по выборам депутатов сельских Советов депутатов 28 созыва (2)

об образовании избирательных округов по выборам депутатов сельских Советов депутатов 28 созыва (3)

«Полацкі веснік»
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