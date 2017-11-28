Об образовании избирательных округов по выборам депутатов Полоцкого районного Совета депутатов 28 созыва и об образовании избирательных округов по выборам депутатов сельских Советов депутатов 28 созыва.
Об образовании избирательных округов по выборам депутатов Полоцкого районного Совета депутатов 28 созыва и об образовании избирательных округов по выборам депутатов сельских Советов депутатов 28 созыва.
об образовании избирательных округов по выборам депутатов сельских Советов депутатов 28 созыва.
об образовании избирательных округов по выборам депутатов сельских Советов депутатов 28 созыва (2)
об образовании избирательных округов по выборам депутатов сельских Советов депутатов 28 созыва (3)