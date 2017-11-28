Выставка авторской куклы Натальи Поликарповой открылась в Детском музее.

В Детском музее работает выставка авторской куклы «Новогодние грёзы: гости из Долины фей». В коллекции представлено 19 волшебных красавиц, все куклы выполнены в технике папье-маше.

«На изготовление одной такой куклы уходит 2-3 месяца. А всего эта коллекция изготавливалась 2,5 года, — рассказала старший научный сотрудник музея Наталья Клепацкая. — Эта коллекция ещё ни разу не выставлялась в музеях. Принять первыми эту коллекцию выпала честь нашему Детскому музею».

К каждой новой выставке сотрудники музея готовят специальные тематические занятия. Не стала исключением и эта. Занятия уже посетили дети из школ №10, №18 и гимназии №1. Маленькие посетители узнали тонкости техники папье-маше, какие материалы используются для изготовления костюма, и чем отличается авторская кукла от магазинной. Также для них были приготовлены специальные игры и весёлые конкурсы.

Эта выставка будет интересна не только маленьким детям, но и мамам.

Наталья Поликарпова родилась в Верхнедвинске. В 1981 году окончила витебский худграф, работает преподавателем художественной школы.

Выставку можно посетить до 16 января.

Анна Шелепова

ХИМИК.info