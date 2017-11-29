В редакции «Полацкага весніка» прошла «Прямая линия» с главным врачом Полоцкой центральной городской больницы А.В.Гудковым

«Прямая линия» с главным врачом Полоцкой центральной городской больницы А.В.Гудковым, которая прошла в редакции «Полацкага весніка», предоставила возможность жителям полоцкого региона пообщаться напрямую с руководителем сферы здравоохранения.

Кстати, звонили не только полочане, но и жители соседнего Новополоцка. В ходе диалога поступило десять звонков. Задавались вопросы, вносились предложения, высказывались замечания и звучали слова благодарности.

Ни одно из обращений не осталось без внимания. Ответы на вопросы, имеющие общественную значимость, предлагаем вашему вниманию.

В.П.Ильяшенко обратилась за содей­ствием. «Регулярно измеряю артериальное давление, но мой тонометр нуждается в поверке. А сделать это можно только в Новополоцке. В силу возраста и состояния здоровья для меня это не представляется возможным. Можно ли как-то организовать поверку в Полоцке?» — спрашивала звонившая.

Александр Васильевич дал поручение проработать возможные варианты, которые позволили бы сделать процедуру поверки более доступной для полочан.

З.С.Скороход высказывала обеспокоенность тем, что не может приобрести препарат «Монолонг». «Аналоги, к сожалению, мне не помогают», — сетовала звонившая. Как выяснилось, препарат снят с производства.

«Почему на нашем участке нет постоянного терапевта? При необходимости обращаться за помощью приходится к разным врачам, они нас и наших проблем со здоровьем не знают. Очень хотелось бы иметь своего доктора», — говорила В.Н.Никитенко.

А.В.Гудков отметил, что проблема, к сожалению, существует и пообещал звонившей, что постоянный участковый терапевт приступит к работе с 1 августа 2018 года. В настоящее время молодые специалисты проходят обучение в интернатуре.

Полочанка, скромно попросившая не называть ее фамилию, выразила сердечную благодарность в адрес врача-хирурга Л.Г.Морозова: «Это молодой врач, во внуки мне годится, но он очень внимателен, и назначенные им лекарства по-настоящему помогают».

Слова признательности высказывал и М.Б.Свердлов. «От всей души хочу поблагодарить заведующую отделением пульмонологии С.М.Баранову. Это замечательный врач и человек. И работа в ее отделении налажена на высшем уровне», — говорил звонивший.

Обратившиеся на «прямую линию» интересовались также, ведется ли в поликлинике прием проктолога? Владеет ли уролог методикой УЗИ?

Ответы на эти вопросы были положительными. Оказание содействия в госпитализации, помощь в обследовании, выдача справки, согласно которой предоставляются услуги социального работника, — с такими проблемами обращались звонившие. И каждый получил исчерпывающий ответ и содействие в решении проблемы.

В завершение «прямой линии» Александр Васильевич обратил внимание на то, что в нынешнем году вакцинация против гриппа проходит недостаточно активно со стороны предприятий.

«Возможно, сказывается непростая экономическая ситуация. Мы понимаем все проблемы, но когда начнется рост заболеваемости, их будет значительно больше», — сказал главный врач.

Также он отметил, что тревогу вызывает очень высокая смертность среди мужчин трудоспособного возраста. Она в 4 раза выше, чем среди женщин. Негативное воздействие на ситуацию оказывают различные проблемы, прежде всего, пьянство.

«По­влиять на тревожные цифры могут не только семья, близкое окружение, но и общественность. Мы, со своей стороны, настойчиво привлекаем людей к диспансеризации, ведь в ходе осмотров выявляются многие патологии, причем, на той стадии, когда на них еще можно повлиять», — отметил А.В.Гудков.

А мы подведем свою статистику. Из десяти звонков на «прямую линию» всего два было от мужчин. Абсолютное безразличие к собственной жизни или пресловутый расчет на то, что «пройдет само»? Что бы это ни было, результат, судя по приведенным данным, в итоге более чем плачевный. Не пора ли, следуя здравому смыслу и природному инстинкту самосохранения, переходить от пассивного ничегонеделания к разумному беспокойству о своем здоровье? Медицинские работники всегда готовы помочь. Было бы желание сделать шаг навстречу.