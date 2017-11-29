В редакции «Полацкага весніка» прошла «Прямая линия» с главным врачом Полоцкой центральной городской больницы А.В.Гудковым
«Прямая линия» с главным врачом Полоцкой центральной городской больницы А.В.Гудковым, которая прошла в редакции «Полацкага весніка», предоставила возможность жителям полоцкого региона пообщаться напрямую с руководителем сферы здравоохранения.
Кстати, звонили не только полочане, но и жители соседнего Новополоцка. В ходе диалога поступило десять звонков. Задавались вопросы, вносились предложения, высказывались замечания и звучали слова благодарности.
Ни одно из обращений не осталось без внимания. Ответы на вопросы, имеющие общественную значимость, предлагаем вашему вниманию.
В.П.Ильяшенко обратилась за содействием. «Регулярно измеряю артериальное давление, но мой тонометр нуждается в поверке. А сделать это можно только в Новополоцке. В силу возраста и состояния здоровья для меня это не представляется возможным. Можно ли как-то организовать поверку в Полоцке?» — спрашивала звонившая.
Александр Васильевич дал поручение проработать возможные варианты, которые позволили бы сделать процедуру поверки более доступной для полочан.
З.С.Скороход высказывала обеспокоенность тем, что не может приобрести препарат «Монолонг». «Аналоги, к сожалению, мне не помогают», — сетовала звонившая. Как выяснилось, препарат снят с производства.
«Почему на нашем участке нет постоянного терапевта? При необходимости обращаться за помощью приходится к разным врачам, они нас и наших проблем со здоровьем не знают. Очень хотелось бы иметь своего доктора», — говорила В.Н.Никитенко.
А.В.Гудков отметил, что проблема, к сожалению, существует и пообещал звонившей, что постоянный участковый терапевт приступит к работе с 1 августа 2018 года. В настоящее время молодые специалисты проходят обучение в интернатуре.
Полочанка, скромно попросившая не называть ее фамилию, выразила сердечную благодарность в адрес врача-хирурга Л.Г.Морозова: «Это молодой врач, во внуки мне годится, но он очень внимателен, и назначенные им лекарства по-настоящему помогают».
Слова признательности высказывал и М.Б.Свердлов. «От всей души хочу поблагодарить заведующую отделением пульмонологии С.М.Баранову. Это замечательный врач и человек. И работа в ее отделении налажена на высшем уровне», — говорил звонивший.
Обратившиеся на «прямую линию» интересовались также, ведется ли в поликлинике прием проктолога? Владеет ли уролог методикой УЗИ?
Ответы на эти вопросы были положительными. Оказание содействия в госпитализации, помощь в обследовании, выдача справки, согласно которой предоставляются услуги социального работника, — с такими проблемами обращались звонившие. И каждый получил исчерпывающий ответ и содействие в решении проблемы.
В завершение «прямой линии» Александр Васильевич обратил внимание на то, что в нынешнем году вакцинация против гриппа проходит недостаточно активно со стороны предприятий.
«Возможно, сказывается непростая экономическая ситуация. Мы понимаем все проблемы, но когда начнется рост заболеваемости, их будет значительно больше», — сказал главный врач.
Также он отметил, что тревогу вызывает очень высокая смертность среди мужчин трудоспособного возраста. Она в 4 раза выше, чем среди женщин. Негативное воздействие на ситуацию оказывают различные проблемы, прежде всего, пьянство.
«Повлиять на тревожные цифры могут не только семья, близкое окружение, но и общественность. Мы, со своей стороны, настойчиво привлекаем людей к диспансеризации, ведь в ходе осмотров выявляются многие патологии, причем, на той стадии, когда на них еще можно повлиять», — отметил А.В.Гудков.
А мы подведем свою статистику. Из десяти звонков на «прямую линию» всего два было от мужчин. Абсолютное безразличие к собственной жизни или пресловутый расчет на то, что «пройдет само»? Что бы это ни было, результат, судя по приведенным данным, в итоге более чем плачевный. Не пора ли, следуя здравому смыслу и природному инстинкту самосохранения, переходить от пассивного ничегонеделания к разумному беспокойству о своем здоровье? Медицинские работники всегда готовы помочь. Было бы желание сделать шаг навстречу.