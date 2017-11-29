Брат на брата

Отношения между братьями Михаилом и Андреем (имена изменены) были далеко не идеальны. Несмотря на предпенсионный возраст и одного, и второго, братья любили выпить, а после изрядно выпитого спиртного на них накатывали старые обиды, которые иногда перерастали и в драки. Так, больше 10 лет назад в ходе ссоры Андрей причинил телесные повреждения своему брату Михаилу, за что в последующем и отбывал наказание в виде лишения свободы.

Несмотря на то, что с тех пор уже много воды утекло, братья продолжали общаться между собой. Но как говорится, «осадочек» у Андрея остался, ведь родной брат «посадил его». И каждый раз «приняв на грудь», он вспоминал свои забытые обиды и злость, которые вымещал на Михаиле, бывало, доходило и до рукоприкладства.

Так сложилась судьба, что последние 3 года братья стали проживать вместе, оба официально нигде не работали, жили за счет случайных заработков, оба злоупотребляли спиртными напитками, не часто, но ругались. В один из дней, когда Михаил (абсолютно трезвый) находился в гостях у своего знакомого, к ним домой пришел Андрей, который был уже изрядно выпившим. Он стал брату предъявлять претензии по поводу бытовых вопросов, а заодно и вспомнил в очередной раз свои обиды. По всей видимости, это стало последней каплей, и «чаша терпения» Михаила переполнилась. В тот момент, когда Андрей стал приближаться к Михаилу и наклоняться в его сторону, Михаил сидел на кресле и молча слушал «нотации» брата. По нелепому стечению обстоятельств перед ссорой Михаил чистил картошку, нож лежал недалеко, и поэтому когда Андрей приблизился, то Михаил схватил нож и через считанные мгновения нанес брату удар ножом в живот…

Итог — у Андрея колото-резаное ранение передней брюшной стенки, которое по признаку опасности для жизни было отнесено к категории тяжких телесных по­вреждений. А в отношении Михаила органом предварительного следствия было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК Республики Беларусь, его действия квалифицированы как умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, т.е. повреждения, опасного для жизни.

При назначении наказания суд учел, что Михаил предпенсионного возраста, не имеет судимостей. Также были приняты судом во внимание и сложные взаимоотношения, сложившиеся между братьями на протяжении многих лет, поведение потерпевшего, который в момент совершения в отношении него преступления был в состоянии алкогольного опьянения, и то, что Андрей брата простил и не настаивал на строгом наказании. С учетом позиции государственного обвинителя Михаилу было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Т.Л.Шебеко,

старший помощник

прокурора Полоцкого района,

юрист 2 класса.