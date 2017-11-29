1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 2017

Международный день борьбы со СПИДом отмечен своим символом – красной лентой, которая обозначает поддержку, сострадание и надежды на будущее без СПИДа. Всемирный День борьбы со СПИДом проводится во всем мире, начиная с 1988 года. Каждый год Всемирная кампания проходит под девизом, отражающим аспекты эпидемии и направления профилактического вмешательства.

Кампания 2017 года проходит под девизом «Мое здоровье, мое право». Кампания посвящена праву на здоровье и тем трудностям, с которыми сталкиваются люди, затронутые проблемой ВИЧ/СПИДа в разных странах мира, и призвана напомнить людям о том, что их право на здоровье — это нечто большее, чем просто доступ к качественным медицинским услугам и лекарственным препаратам. Право на здоровье включает в себя целый ряд важных для каждого человека социальных гарантий. Данное право закреплено в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 года и включает в себя право каждого человека на профилактику и лечение, право принимать решения о своем здоровье, а также право на уважительное и достойное отношение.

Согласно глобальной статистике Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), на планете живет более 36 миллионов человек, инфицированных ВИЧ.

За годы противодействия эпидемии в мире достигнуты значительные результаты: количество людей, ежегодно заражающихся ВИЧ, за последние 15 лет сократилось с 3,1 миллионов до 2,0 миллионов; число новых случаев заражения вирусом ВИЧ среди детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, сократилось на 56%.

По состоянию на 1 ноября 2017 года в Республике Беларусь проживает более 18 тысяч человек с ВИЧ-положительным статусом. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 10 месяцев текущего года составил 20,5 на 100 тысяч населения, и сопоставим с аналогичным периодом 2016 года 20,8 на 100 тысяч населения. За весь период наблюдения в Беларуси зарегистрировано 24 164 случая ВИЧ-инфекции, из них за 10 месяцев текущего года – 1946 случаев (За 10 месяцев 2016 года – 1978 случаев).

В стране превалирует половой путь передачи ВИЧ, на долю которого приходится 77,1% или 1500 новых случаев, зарегистрированных в стране в текущем году. Активизация полового пути передачи ВИЧ-инфекции на протяжении ряда последних лет свидетельствует о том, что люди либо не знают о мерах профилактики инфекции, либо пренебрегают ими, полагая, что ВИЧ-инфекция имеет отношение только к определенным группам населения, с которыми человек себя не соотносит. Чаще всего случаи ВИЧ-инфекции выявляются в возрастной группе 40 лет и старше – 35,5%, второй по значимости является возрастная группа 35-39 лет – 22,6%. Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет составляет 22 413 человека (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – 92,8%). За 10 месяцев 2017г. в возрастной группе 15-49 лет зарегистрировано 1714 случаев (88,1%). За аналогичный период 2016 г. – 1737 случаев (87,8%).

По состоянию на 1 ноября 2017 года в Витебской области зарегистрировано 1289 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ –1018. За январь – октябрь 2017 года выявлено 93 новых случаев ВИЧ-инфекции (за аналогичный период 2016 года –100).

Общее количество случаев ВИЧ – инфекции в возрастной группе 20 – 54 года составляет 1196 человек (удельный вес в общей структуре ВИЧ – инфицированных – 92,8%). За 10 месяцев 2017 в возрастной группе 20 – 54 года зарегистрировано 87 случаев (93,5%).

За период наблюдения с 1987 по 01.11.2017 удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 82,5 % (1064 человека). За январь – октябрь 2017 года доля полового пути передачи ВИЧ составила 94,6% (88 человек).

Важной составляющей профилактических вмешательств на современном этапе является своевременное тестирование, так как ранняя диагностика ВИЧ-инфекции способствует более эффективному лечению, повышению качества жизни людей живущих с ВИЧ и уменьшению факторов риска передачи ВИЧ другим людям. В рамках кампании «Касается даже тех, кого не касается» в Республике Беларусь проходит активное привлечение к тестированию и самотестированию на ВИЧ. С этой целью в аптечной сети Гомельской области и в г. Минске уже реализуются экспресс-тесты для самотестирования по слюне.

Всем ВИЧ-позитивным пациентам назначается специфическое лечение и бесплатно предоставляются лекарственные средства для антиретровирусной терапии. Количество таких пациентов на сегодняшний день составляет 9990 человек, из них — 206 детей до 14 лет. Вовремя начав лечение и следуя всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную жизнь.

Необходимо отметить, что Республика Беларусь достигла значительных результатов в области профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку. В июне 2016 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Постоянному представителю Республики Беларусь при ООН вручено свидетельство Всемирной организации здравоохранения, фиксирующее, что в Беларуси официально подтверждено предотвращение передачи от матери к ребенку ВИЧ-инфекции и сифилиса. За 10 месяцев 2017 года в стране родился только 1 ребенок с ВИЧ-инфекцией.

В интересах будущего необходимо отдавать приоритет более эффективному просвещению населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и сохранению социальной ценности семьи, а также рождению здорового поколения. С этой целью необходимо мобилизовать усилия медицинского сообщества, специалистов системы образования и СМИ с целью объединения всех людей, независимо от ВИЧ-статуса, в праве на здоровье и недопущения стигмы и дискриминации в отношении лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией.

Во исполнение планов в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 2017 года на областном и районных уровнях, в учреждениях и организациях будут организованы информационно-просветительские мероприятия. Они будут проходить как в традиционных форматах, таких как акции, ток-шоу, открытые уроки, выступления в прямом эфире, организованные медицинскими специалистами с участием волонтеров, неправительственных организаций, СМИ, так и в современных форматах мероприятий с использованием интернет-пространства, флеш-мобов, конкурсов и выставок работ с демонстрацией личного отношения к проблеме и предложений по повышению эффективности профилактики.

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»