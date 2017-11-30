На ближайший Новый год белорусы будут отдыхать четыре дня — 30 и 31 декабря и 1 и 2 января: Правительством принято решение о переносе рабочих дней в 2018 году.

Правительством принято решение о переносе рабочих дней в 2018 году. Рабочие дни в следующем году переносятся со вторника 2 января на субботу 20 января; с пятницы 9 марта на субботу 3 марта; с понедельника 16 апреля на субботу 14 апреля; с понедельника 30 апреля на субботу 28 апреля. Кроме того, предусмотрен перенос рабочих дней с понедельника 2 июля на субботу 7 июля; с понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря; с понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря.

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.

Таким образом, на ближайший Новый год белорусы будут отдыхать четыре дня — 30 и 31 декабря и 1 и 2 января.