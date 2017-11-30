Положение о проведении районного конкурса профсоюзного кино «PROFI-MOBI-FILM»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного конкурса профсоюзного кино «PROFI-MOBI-FILM»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Целью проведения районного конкурса профсоюзного кино «PROFI-MOBI-FILM» (далее – конкурс) является популяризация самодеятельного видеотворчества и создание видеофильмов (мобильных фильмов) о профсоюзной жизни, популяризация профсоюзного членства, развития профсоюзного движения и т.д. с использованием средств современных мобильных технологий.

1.2. Основные задачи:

-пропаганда общечеловеческих ценностей ;

-выявление творческих талантов у членов профсоюза, представление дополнительных возможностей для их самореализации;

-создание в организациях своего видеофильма (ролика) о буднях предприятия и профсоюзного актива на основе использования современных мобильных технологий;

-популяризация идей социального партнёрства.

РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется Полоцким районным объединением профсоюзов.

УЧАСТНИКИ и УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

В конкурсе принимают участие профсоюзные организации на территории г. Полоцка и Полоцкого района. Полоцкого района. Конкурс проводится с 22.11.2017г. по 06.12.2017г.

Представленные работы могут быть сняты как с помощью видеокамеры, так и мобильного телефона. Видеофильмы (ролики) могут быть предварительно смонтированы и отредактированы по усмотрению участника с использованием спецэффектов, звуков, мелодий, титров и т. д. Конкурсные работы могут быть выполнены в любом жанре игрового (постановочного) кино, документального кино, социального клипа (ролика), музыкального клипа (ролика) и др. Содержание видеоролика должно соответствовать морально-этическим, гражданско-патриотическим, нравственным, культурным и эстетическим нормам. Хронометраж работ до 5 минут. Общее количество работ от организации не ограничено, но не более 1 работы в каждой номинации. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 декабря 2017г в.:

— Полоцкое районное объединение профсоюзов;

— свою организацию отраслевого профсоюза.

форма заявки (прилагается)

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— лучший профсоюзный видеоролик

— лучший профсоюзный мобифильм

— лучший профсоюзный фильм

Основными критериями оценки работ являются:

-оригинальность идеи, качество исполнения ролика (мобифильма), владение техникой использования возможности видеокамеры, мобильного телефона, в случае мобильного кино.

Координаты организатора конкурса:

fpb-polotsk@tut.by

г. Полоцк, ул. Толстого,6, кабинет 202, телефон: 42-30-75,

8(033) 6106142

4.ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ

Районный конкурс производится за счёт средств районного объединения профсоюзов.

Награждение предусматривается в каждой номинации (диплом лауреата в номинации и приз), всего -3 диплома, 3 приза.

Диплом участника награждаются все авторы творческих работ, участники конкурса.

ЗАЯВКА

на участие в районном конкурсе профсоюзного кино «PROFI-MOBI-FILM»

Наименование профсоюзной организации, юридический адрес Количество членов профсоюза Процент охвата профсоюзным членством Номинация, продолжительность Жанр Ф.И.О. автора или название творческого коллектива авторов, телефон Контактные телефоны, адрес электронной почты председателя первичной профсоюзной организации

К заявке прилагаются:

Фильм на флэш-карте для просмотра на мультимедийном оборудовании.

Председатель

профсоюзного комитета ___________/___________________/

подпись Ф.И.О.