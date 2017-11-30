Положение о проведении районного конкурса профсоюзного кино «PROFI-MOBI-FILM»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса профсоюзного кино «PROFI-MOBI-FILM»
- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Целью проведения районного конкурса профсоюзного кино «PROFI-MOBI-FILM» (далее – конкурс) является популяризация самодеятельного видеотворчества и создание видеофильмов (мобильных фильмов) о профсоюзной жизни, популяризация профсоюзного членства, развития профсоюзного движения и т.д. с использованием средств современных мобильных технологий.
1.2. Основные задачи:
-пропаганда общечеловеческих ценностей ;
-выявление творческих талантов у членов профсоюза, представление дополнительных возможностей для их самореализации;
-создание в организациях своего видеофильма (ролика) о буднях предприятия и профсоюзного актива на основе использования современных мобильных технологий;
-популяризация идей социального партнёрства.
- РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется Полоцким районным объединением профсоюзов.
- УЧАСТНИКИ и УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
В конкурсе принимают участие профсоюзные организации на территории г. Полоцка и Полоцкого района. Полоцкого района. Конкурс проводится с 22.11.2017г. по 06.12.2017г.
Представленные работы могут быть сняты как с помощью видеокамеры, так и мобильного телефона. Видеофильмы (ролики) могут быть предварительно смонтированы и отредактированы по усмотрению участника с использованием спецэффектов, звуков, мелодий, титров и т. д. Конкурсные работы могут быть выполнены в любом жанре игрового (постановочного) кино, документального кино, социального клипа (ролика), музыкального клипа (ролика) и др. Содержание видеоролика должно соответствовать морально-этическим, гражданско-патриотическим, нравственным, культурным и эстетическим нормам. Хронометраж работ до 5 минут. Общее количество работ от организации не ограничено, но не более 1 работы в каждой номинации. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 декабря 2017г в.:
— Полоцкое районное объединение профсоюзов;
— свою организацию отраслевого профсоюза.
форма заявки (прилагается)
Конкурс проводится по следующим номинациям:
— лучший профсоюзный видеоролик
— лучший профсоюзный мобифильм
— лучший профсоюзный фильм
Основными критериями оценки работ являются:
-оригинальность идеи, качество исполнения ролика (мобифильма), владение техникой использования возможности видеокамеры, мобильного телефона, в случае мобильного кино.
Координаты организатора конкурса:
г. Полоцк, ул. Толстого,6, кабинет 202, телефон: 42-30-75,
8(033) 6106142
4.ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ
Районный конкурс производится за счёт средств районного объединения профсоюзов.
Награждение предусматривается в каждой номинации (диплом лауреата в номинации и приз), всего -3 диплома, 3 приза.
Диплом участника награждаются все авторы творческих работ, участники конкурса.
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе профсоюзного кино «PROFI-MOBI-FILM»
|Наименование профсоюзной организации, юридический адрес
|Количество членов профсоюза
|Процент охвата профсоюзным членством
|Номинация, продолжительность
|Жанр
|Ф.И.О. автора или название творческого коллектива авторов, телефон
|Контактные телефоны, адрес электронной почты председателя первичной профсоюзной организации
К заявке прилагаются:
- Фильм на флэш-карте для просмотра на мультимедийном оборудовании.
Председатель
профсоюзного комитета ___________/___________________/
подпись Ф.И.О.