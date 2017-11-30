Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 1 декабря
30.11.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   24 Views

Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 1 декабря. «Сногсшибательная» погода ожидается и в Полоцком районе.

 Ночью ожидаются осадки, днем — небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром будет слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на юго-западный 6−11 м/с, порывы — до 14 м/с. Ночью и утром на большей части территории, днем местами, преимущественно по северной половине порывы достигнут 15−20 м/с.

 

«Полацкі веснік»
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