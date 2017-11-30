Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 1 декабря

Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 1 декабря. «Сногсшибательная» погода ожидается и в Полоцком районе.

Ночью ожидаются осадки, днем — небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром будет слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.