Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 1 декабря
Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 1 декабря. «Сногсшибательная» погода ожидается и в Полоцком районе.
Ночью ожидаются осадки, днем — небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром будет слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на юго-западный 6−11 м/с, порывы — до 14 м/с. Ночью и утром на большей части территории, днем местами, преимущественно по северной половине порывы достигнут 15−20 м/с.