2 декабря полоцкие страховые работники отмечают профессиональный праздник

Сталкиваясь с последствиями стихийный бедствий, пожаров, затоплений квартир, краж или неожиданными травмами, люди все чаще начинают задумываться о своем здоровье, безопасности и сохранности имущества. И обращаются за страховыми услугами, ведь страхование дает возможность нам спокойно съездить в отпуск или на выходные на дачу, не беспокоясь о возможных неприят­ностях.

…Руководствуясь наглядным примером работы страхового агента, которая оформ­ляла страховку на родительский дом, пришла в профессию и Светлана Шаппо. В 1995 году молодая девушка имела за плечами небольшой стаж работы на швейной фабрике, но вынужденно осталась без работы.

Счастливый случай привел ее в коллектив представитель­ства Белгосстраха по г.Полоцку, который в то время возглавляла А.И.Яськова. Уже с первых дней работы страховым агентом городского участка Светлана Викторовна убедилась в высоком профессионализме полоцких страховщиков. А еще — в крепком духе товарищества и взаимопомощи: новичок в этом коллективе всегда может положиться на коллег, найти понимание и поддержку.

Удачный старт помог и Светлане Шаппо быстро освоиться в профессии и искренне полюбить свое дело. «Мне было тогда 26 лет, страховала строения в частном секторе, а еще на моем участке находилось строительное управление, тогда СМТ №22, цех №5 ОАО «Полоцк-Стекловолокно». И я не боялась идти на строительную площадку, встречалась с людьми в вагончиках, в цехе предлагала различные виды страхования. И люди соглашались».

Коммуникабельность, умени­е расположить потенциального страхователя и доходчиво объяснить необходимость страхования — первые слагаемые успеха. А его основа — доскональное владение информацией. Плюс — личная ответственность, желание постоянно совершенствовать свои знания помогли Светлане Шаппо зарекомендовать себя грамотным специалистом. С апреля 2017 года она возглавляет отдел по работе с гражданами представительства Белгосстраха по г.Полоцку и Полоцкому району.

Среди основных обязанностей — организация и конт­роль за выполнением плановых показателей, работа с населением, встречи с трудовыми коллективами. Многолетний стаж работы позволяет оперативно и каче­ственно выполнять работу, которая стала главным делом жизни Светланы Викторовны. Конечно, не без поддержки семьи — муж и сын, безусловно, гордятся успехами Светланы и с пониманием относятся к занятости на работе.

Профессионализм Светланы Шаппо проявляется ежедневно, в каждой встрече, разговоре и даже работе с отчетами и документами. Клиенты Белгосстраха — разные по возрасту, характеру, профессии, материальному достатку. При этом достаточно грамотны и требовательны при выборе услуги и приобретении страхового полиса, поэтому представлять интересы своей организации очень ответственно. И коллектив представительства Белгосстраха по г.Полоцку и Полоцкому району под руко­вод­ством Натальи Шевчук пользуется заслуженным авторитетом у населения, у предприятий и организаций, которые доверяют страхование бизнеса, иму­ще­ства, транспорта, здоровья.

Свой профессиональный праздник полоцкие страховщики встречают в хорошем настроении. Сегодня лучшие работники за добросовестный труд и достижение высоких производственных результатов в деле страховой защиты населения отмечены грамотами и благодарностями, принимают заслуженные поздравления и в ответ желают, чтобы в жизни полочан было меньше страховых случаев и форс-мажорных обстоятельств.