В Филиале ОАО «Моготекс» в г. Полоцке шьют форменного обмундирования для силовых структур

Огромный опыт работы в швейной отрасли, профессионализм коллектива и высокое качество выпускаемой продукции — так можно охарактеризовать деятельность филиала ОАО «Моготекс» в г.Полоцке. Его работники верны лучшим трудовым традициям Полоцкой швейной фабрики, история которой насчитывает более 70-ти лет. И в достижениях ОАО «Моготекс», которому присуждена Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2016 года, есть заслуга и полоцких швейников.

В интересах потребителей

Одна из задач ОАО «Моготекс», наряду с созданием, производством, поставкой конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынке тканей и трикотажных полотен, — производство и реализация швейных изделий, удовлетворяющих ожидания потребителей. И в нашем городе свою лепту в эту работу вносят более четырехсот человек. Преимущественно женский коллектив трудится над созданием высококачественной инновационной продукции на базе современного технологичного оборудования. И мастерство специалистов позволяет выполнить любой профильный заказ. С тех пор, как в 2014 году фабрика приобрела статус филиала ОАО «Моготекс», коллективом выполнялись объемные заказы на пошив тысяч единиц достаточно сложного форменного обмундирования для силовых структур —Министерств по чрезвычайным ситуациям обеих стран, а также для крупнейших нефтедобывающих компаний России. И сегодня здесь, на швейном участке, на потоке спецодежда — куртки и брюки для российских нефтяников предприятия «Башнефть».

С коллективной поддержкой

Если опыт приходит со временем, то поддержку работники филиала ощущают с первых дней своей трудовой биографии на предприятии — как моральную, так и материальную. Для молодых специалистов — а в настоящее время их на предприятии 9 человек — предусматривается пониженная норма выработки, чтобы новоиспеченные швейники имели возможность освоиться на новом рабочем месте, приобрести необходимые навыки. Нуждающимся предоставляется койко-место в общежитии. Коллективным договором предусмотрен ряд выплат, например, молодым людям, добросовестно отработавшим на предприятии не менее года и впервые вступающим в брак, а также — при рождении ребенка. И в случае трудной жизненной ситуации на помощь придет коллектив.

Профсоюзный комитет также заботится о поздравлениях с праздниками, старается разнообразить досуг работников, организуя и частично финансируя экскурсионные поездки и посещение культурных мероприятий. Посещение дельфинария, цирка, концертов всегда дарят людям отличное настроение и массу впечатлений. Об этом нам рассказали контролер службы технического контроля Инна Мяделец, швея Ольга Лесина, которые с коллегами побывали на экскурсии в Псково-Печерском монастыре, проникались атмосферой духовности и старины.

А швея Ольга Вегеря, которая вместе с мужем и сыном приехала в Полоцк, будучи вынужденной оставить родной Донецк, когда там начались военные действия, старается не пропускать ни одной поездки, чтобы лучше узнать Беларусь. Эта добросовестная труженица и очень позитивный, светлый человек благодаря коллективу уже познакомилась с Несвижским и Мирским замками, побывала в Дудутках, Жирович­ском и Псково-Печерском монастырях.

…С наступлением декабря профком уже трудится над тем, чтобы создать труженикам филиала и их детям новогоднее настроение. Ведь какими бы заботами и проблемами ни были наполнены наши будни, Новый год никто не отменял! И вместе с ним в нашу жизнь придут и радость, и новые надежды, а с ними работать куда веселее. А вместе с продукцией, которая создается в такой атмосфере, позитивная энергия обязательно придет к потребителям и упрочит плодотворное сотрудни­чество!

Главная ценность — профессионализм!

…Наблюдая за работой швей, понимаешь, насколько нелегкий, кропотливый и ответственный их труд. Тут нужны особые, отработанные до автоматизма навыки, отточенные, четко скоординированные движения, скорость выполнения операций. Высокая производительность труда каждой работницы — залог выполнения плана всей бригадой, от которого зависят заработная плата и премиальные. Поэтому профессионализм, мастер­ство — главная ценность коллектива. Приобрести эти качества с течением времени, с опытом, вполне реально. Но при условии — если дело, которым занимаешься, по душе, а со стороны коллег, администрации и профсоюза чувствуешь поддержку.

А секретом успешной работы с нами поделилась одна из лучших швей — Ольга Новоевская, которая всегда перевыполняет план:

— Терпение, внимательность, ответственность — это обязательно. Молодежи, чтобы состоятся в профессии и всему научиться, надо, прежде всего, с желанием работать. И плохое настроение оставлять за порогом предприятия.

Заместитель директора по идеологии, социальным и правовым вопросам филиала ОАО «Моготекс» Оксана Томашевич:

— Коллектив у нас слаженный, люди очень ответственно относятся к работе, и поэтому администрация и профсоюзный комитет стараются максимально поддержать и порадовать работников — как в будни, так и в праздники, доставить радость им и их семьям. Тем более, что Коллективный договор предоставляет нам такую возможность, а профсоюзный комитет ОАО «Моготекс» оказывает содействие в этой работе.

Швея Ольга Вегеря:

— В организованное профсоюзом путешествие мы отправились всей семьей, и нам очень понравилось. Кстати, выяснили, что сын, который учится в Новополоцком колледже, очень много знает про белорусские достопримечательности! На предприятии работаю четвертый год и хочу отметить, что профсоюз — надежный помощник работников. Вообще, всегда надо ценить то, что имеем, — крышу над головой, хлеб, работу и возможность видеть красоту этого мира. Никому не желаем это потерять. Швея Анна Литвин, мама троих детей:

— У меня три дочери: Анжелике 14 лет, Анастасии — 11, Алине — 6. И, как многодетная мама, согласно Коллективному договору, я ежемесячно на каждого ребенка получаю доплату в размере одной базовой величины. Такая поддержка очень кстати!

Людей, которые не ошиблись с выбором профессии, на предприятии работает много. В их числе — мастер бригады №7 Елена Будняк. Закончив с «красным» дипломом Витебский государственный технологический колледж по специальности «Модельер-конструктор», в 2001 году она пришла работать на фабрику швеей, через полгода была переведена мастером и в этом качестве с удовольствием трудится по сей день.

— Мастер в ответе за организацию работы бригады, за качество, за выполнение плана выпуска продукции… А я молодая, неопытная… Конечно, переживала, волновалась поначалу, — вспоминает Елена Михайловна. — Но меня всегда поддерживала наш начальник участка Ирина Ивановна Кандыба. И в бригаде работают замечательные люди — Татьяна Грабовская, Оксана Лазарева, Татьяна Подгол, Ольга Щербакова и другие. Это квалифицированные швеи, которые на 100 и более процентов выполняют задание, надежные, безотказные и ответственные. Огромное им спасибо! Вообще, я рада своему профессиональному выбору, работа интересная, и дома тоже шью с удовольствием!