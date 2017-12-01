4 декабря Православная Церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы.

4 декабря Православная Церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Священное Предание свидетельствует о том, что Пречистая Богоотроковица до трех лет жила в Назаретском доме родителей — святых праведных Иоакима и Анны. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители решили выполнить свое обещание — по­святить Дочь Богу. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением псалмов, с зажженными свечами в руках привели Еёе в Иерусалимский храм. Там встретил святую Отроковицу первосвященник Захария. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Даже взрослому человеку было нелегко подняться по ней. Но Дева Мария, укрепляемая силой Божией, легко взошла по лестнице. Ступени Иерусалимского храма можно рассматривать как символическое обозначение нелегкого пути, каким шло человечество навстречу Богу. Первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое Святых, куда он сам только раз в год мог войти. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.

В Священном Предании есть сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, молилась.

Введение во храм Пресвятой Богородицы сви­де­тель­­ствовало о близком пришест­вии Христовом и осуществлении Божьего Промысла о спасении человечества. Этот праздник — образ восхождения каждого христианина ко Господу.

Протоиерей

Александр Шахович,

священнослужитель

Полоцкой епархии.