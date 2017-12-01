Алиментные обязательства

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей.

В случае, если родители не предоставляют средства на их содержание (алименты), то они взыскиваются с родителей в судебном порядке.

Вот и наш герой гражданин П. не желал в добровольном порядке выплачивать денежные средства на содержание своего ребенка. Однако бывшая супруга М. осознав, что от него она не дождется ни денежных выплат, ни подарков и никакой иной материальной помощи, обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Суд удовлетворил ее исковые требования и обязал гражданина П. выплачивать алименты.

Но с момента вступления решения в законную силу ничего не изменилось. Гражданин П. продолжал бездействовать. Нежелание платить алименты до добра не довело.

Так, гражданин П. в январе 2017 года был осужден по ч.1 ст.174 УК Республики Беларусь судом Полоцкого района и г.Полоцка к наказанию в виде общественных работ на срок 200 часов. На судебном заседании он пообещал, что выплатит образовавшуюся задолженность и будет примерно выплачивать алименты.

Ну что ж, как в сказке все ожидают хорошего конца, но, увы, не в этот раз. Ни выплат, ни подарков, никакой материальной помощи он в счет оплаты по алиментным обязательствам не осуществил.

Гражданин П. снова на скамье подсудимых, в этот раз уже ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.174 УК Республики Беларусь, так как лицо было ранее судимо за уклонение от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении. На сей раз он был осужден к наказанию в виде ареста сроком на 3 месяца.

Что же, хочется надеяться только на лучшее, ведь дети должны ощущать поддержку от своих родителей.

Если же вы обязаны выплачивать алименты, то помните, что за уклонение родителей от содержания детей наступает уголовная ответственность.

За уклонение родите­лей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей, наступает уголовная ответственность, предусмотренная ч.1 ст.174 УК Республики Беларусь (Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государ­ственном обеспечении).

В.С.МАЦИШИНА, помощник

прокурора Полоцкого района.