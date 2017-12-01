По сельской дороге
В редакцию газеты «Полацкі веснік» обратилась З.В.Бондарь (письмо подписали еще 8 жителей д.Грицковщина Вороничского с/с, ул.Центральная, 29). Сельчане жалуются на аварийное состояние дорог. Руководство сельхозпредприятия обещало, что большегрузная техника по центральным дорогам ездить не будет, однако транспорт все равно проезжает не по объездным дорогам, а по деревне. Вторая проблема — заросли борщевика, с которыми самостоятельно уже не справиться. Жители просят помощи в скашивании опасного растения и ремонте дороги, а также запрете на движение по деревне тракторов и комбайнов.
Как проинформировал заместитель председателя Полоцкого райисполкома Н.Н.Баратынский, обращение рассмотрено с выездом на место. В ходе беседы с З.В.Бондарь уточнено, что, прежде всего, требуется ремонт дороги по ул.Центральной д.Грицковщина. В настоящее время по указанной улице сельскохозяйственная техника не проезжает. Оснований для запрета ее движения не имеется, так как указанная дорога — общего пользования.
Со слов председателя Вороничского сельисполкома В.Е.Высоцкого во время его встречи с жителями, проживающими по ул.Центральной в д.Грицковщина, достигнута договоренность о том, что своими силами будет проведен спуск воды с проезжей части улицы, после чего руководство Вороничского сельисполкома обеспечит подсыпку дороги в необходимых местах.
Отделом ГАИ МОБ Полоцкого РОВД также обследованы дорожные условия в д.Грицковщина, а также подъездные пути: участок автодороги Н-3208 «Бездедовичи-Ветрино-Гомель», автодороги Н-3218 «Хоттевичи-Грицковщина», Н-3287 «Грицковщина-Марьянполье». Установлено, что на участке автодороги Н-3208 «Бездедовичи-Ветрино-Гомель» со стороны автодороги Н-3200 «Полоцк-Ушачи» имеется ограничение для движения большегрузных транспортных средств (дорожный знак 3.12.2 «Ограничение нагрузки на ось 5 тонн»), а со стороны автодороги Р-45 «Полоцк-Глубокое-гр.Литвы» установлен дорожный знак 3.12.1 «Ограничение на ось 6 тонн». На остальных участках дорог ограничений не установлено. Данные дороги не являются транзитными и характеризуются малоинтенсивностью транспортного движения и используются в большей степени местным населением, а также сельскохозяйственной техникой для подъезда к угодьям, на которые установленные ограничения по движению не распространяются, поскольку иной возможности подъезда к ним не существует.
Тем не менее, при обследовании указанных дорог на предмет их эксплуатационного состояния по условиям обеспечения безопасности дорожного движения обнаружены дефекты дорожного покрытия, просадки, выбоины, проломы, что действительно подтверждают сведения, указанные в обращении, и требует проведение мероприятий по их ликвидации.
По информации филиала Полоцкое ДРСУ №182 КУП «Витебскоблдорстрой» с учетом переосвоения лимита денежных средств по содержанию местных автомобильных дорог в ІІІ квартале 2017 года выполнение ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги Н-3208 «Бездедовичи-Ветрино-Гомель» км 18-18,9 запланировано на конец 2017 года.
По вопросу произрастания в д.Грицковщина борщевика Сосновского сообщаем, что в Полоцком районе ведется системная работа по борьбе с этим растением, согласно утвержденным Полоцким райисполкомом мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов.