По сельской дороге

В редакцию газеты «Полацкі веснік» обратилась З.В.Бондарь (письмо подписали еще 8 жителей д.Грицковщина Вороничского с/с, ул.Центральная, 29). Сельчане жалуются на аварийное состояние дорог. Руководство сельхозпредприятия обещало, что большегрузная техника по центральным дорогам ездить не будет, однако транспорт все равно проезжает не по объездным дорогам, а по деревне. Вторая проблема — заросли борщевика, с которыми самостоятельно уже не справиться. Жители просят помощи в скашивании опасного растения и ремонте дороги, а также запрете на движение по деревне тракторов и комбайнов.

Как проинформировал заместитель председателя Полоцкого райисполкома Н.Н.Баратынский, обращение рассмотрено с выездом на место. В ходе беседы с З.В.Бондарь уточнено, что, прежде всего, требуется ремонт дороги по ул.Центральной д.Грицковщина. В настоящее время по указанной улице сельскохозяйственная техника не проезжает. Оснований для запрета ее движения не имеется, так как указанная дорога — общего пользования.

Со слов председателя Воро­ничского сельисполком­а В.Е.Высоцкого во время его встречи с жителями, проживающими по ул.Центральной в д.Грицковщина, достигнута до­говоренность о том, что своими силами будет проведен спуск воды с проезжей части улицы, после чего руководство Вороничского сельисполкома обеспечит подсыпку дороги в необ­ходимых местах.

Отделом ГАИ МОБ Полоц­кого РОВД также обследова­ны до­рож­ные условия в д.Грицковщина, а также подъ­ездные пути: участок автодороги Н-3208 «Бездедовичи-Ветрино-Гомель», автодороги Н-3218 «Хоттевичи-Грицковщина», Н-3287 «Грицковщина-Марьянполье». Установлено, что на участке автодороги Н-3208 «Бездедовичи-Ветрино-Гомель» со стороны автодороги Н-3200 «Полоцк-Ушачи» имеется ограничение для движения большегрузных транспортных средств (дорожный знак 3.12.2 «Ограничение нагрузки на ось 5 тонн»), а со стороны автодороги Р-45 «Полоцк-Глубокое-гр.Литвы» уста­новлен дорожный знак 3.12.1 «Ограничение на ось 6 тонн». На остальных участках дорог ограничений не установлено. Данные дороги не являются транзитными и характеризуются малоинтенсивностью транспортного движения и используются в большей степени местным населением, а также сельскохозяйственной техникой для подъезда к угодьям, на которые установленные ограничения по движению не распространяются, поскольку иной возможности подъезда к ним не существует.

Тем не менее, при обследо­вании указанных дорог на предмет их эксплуатационного состояния по условиям обеспечения безопасности дорожного движения обнаружены дефекты дорожного покрытия, просадки, выбоины, проломы, что действительно подтверждают сведения, указанные в обращении, и требует проведение мероприятий по их ликвидации.

По информации филиала Полоцкое ДРСУ №182 КУП «Витебскоблдорстрой» с учетом переосвоения лимита денежных средств по содержанию местных автомобильных дорог в ІІІ квартале 2017 года выполнение ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги Н-3208 «Бездедовичи-Ветрино-Гомель» км 18-18,9 запланировано на конец 2017 года.

По вопросу произрастания в д.Грицковщина борщевика Сосновского сообщаем, что в Полоцком районе ведется системная работа по борьбе с этим растением, согласно утвержденным Полоцким райисполкомом мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустрой­ству населенных пунктов.