Помочь животным

На «горячую телефонную линию» редакции газеты «Полацкі веснік» обратилась Людмила Ивановна Петровская, которая жаловалась на антигуманное отношение к бродячим собакам и кошкам, которых отстреливают. «Я против, чтобы братьев наших меньших ловили. Как им помочь? Хотела бы передать корм нуждающимся животным. Куда обращаться? Живу в Новополоцке, считаю себя полочанкой», — интересуется Людмила Ивановна.

Как проинформировал и.о. директора КУП «ЖКХ г.Полоцка» К.Ф.Лагун, руководствуясь в работе постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4.07.2001 г. №834 «Об утверждении правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь», специальная база по санитарной очистке г.Полоцка производит отлов безнадзорных животных в целях предотвращения заболеваний людей и животных бешенством и другими заразными болезнями, а также случаев покусов людей и животных.

Дополнительно сообщаем, что корм возможно передать благотворительному общественному объединению помощи безнадзорным животным «Право на жизнь», контактный телефон +375(33)646-90-67 (МТС).