ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ЮБИЛЕЙНОЙ ПРЕМИИ «НАРОДНАЯ МАРКА» БЕЛАРУСИ

1 декабря состоялась Церемония награждения победителей юбилейной Премии признания потребителей «Народная Марка», которая в этом году прошла в Беларуси в пятый раз.

Торжество собрало лидеров рынка Беларуси в области продовольственных, непродовольственных товаров и услуг – обладателей наиболее узнаваемых и предпочитаемых сегодня брендов нашей страны, по мнению массового потребителя.

Народный выбор осуществлялся путем заполнения анкет, широко представленных в СМИ и на официальном сайте Премии narodnayamarka.by. Вопросы в анкетах были открытыми, без указания тех или иных торговых марок. В итоге на двух этапах голосования было получено 5 602 анкеты, что в пересчете на голоса, отданные за тот или иной бренд, составило 429 449 голосов из всех областей Беларуси.

В очередной раз результаты народного голосования Премии «Народная Марка» продемонстрировали актуальную расстановку сил на рынке, назвав торговые марки, сумевшие завоевать ведущие позиции в сердцах белорусских потребителей. За пять лет символ Премии приобрел широкую узнаваемость по всей Беларуси, а титул «Народная Марка» стал главной ежегодной наградой предприятиям страны, свидетельствуя о народной любви и доверии.

Торжественное вручение наград лауреатам Премии прошло членами Наблюдательного Совета Премии, а также представителями государственной власти высокого уровня – руководством Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, представителями других министерств и ведомств, депутатами Палаты Представителей Национального собрания, руководством Белорусского общества защиты потребителей, бизнес-сообществ, совместно с белорусскими селебрити.

Телеверсию Церемонии награждения победителей – концертное шоу «Народная Марка» с участием популярных белорусский исполнителей и музыкальных коллективов – Валерия Скорожонка, NAVIBAND, Atlantica, Государственного ансамбля академического танца Беларуси и других – миллионы белорусских телезрителей смогут увидеть в эфире телеканала ОНТ в период рождественских и новогодних праздников.

Итак, представляем победителей Премии «Народная Марка» Беларуси!

Специальный приз от Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси за сохранение национальных традиций в корпоративной культуре предприятия – Промагрозизинг.

Специальный приз за вклад в продвижение белорусских брендов и в честь пятнадцатилетия телеканала – телеканал ОНТ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!