Учащиеся Полоцкой государственной гимназии №2 завоевали призовые места на II Российско-Белорусском конкурсе авторских стихов «Магия пера».

В минувший четверг на базе Смоленской областной филармонии состоялось подведение итогов II Российско-Белорусского конкурса авторских стихов «Магия пера».

Конкурс проводился с целью популяризации литературного творчества детей и молодежи России и Беларуси, укрепления культурных связей Российской Федерации и Республики Беларусь, выявления талантливых авторов, живущих в регионах Российской Федерации и Республики Беларусь.

Участие в творческом соревновании приняли 150 представителей молодого поколения, среди них и полоцкие школьники. Стихи учащихся Полоцкой государственной гимназии №2 стали лучшими в категории «ученики 5 — 8 классов». Ангелина Шлейчкова завоевала первое место, Татьяна Кирпиченок – третье.

От всей души поздравляем победителей.