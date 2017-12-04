25 лет назад было отправлено первое СМС

Житель Великобритании Нил Папуорт, который в 1992 году, как считается, отправил первое в мире SMS-сообщение, поведал о его содержании.

В то время новатор работал в компании Vodafone и первое сообщение он отправил своему начальнику. В нем было короткое пожелание «Счастливого Рождества!».

Ответа он, разумеется, не получил, поскольку в то время телефоны только принимали сообщения. Папуорт набрал текст на компьютере и даже не предполагал, что совершает революцию в мобильном общении. Он считал текстовое сообщение не более чем экспериментом.

Британец согласен с тем, что «смски» переживают не лучшие времена, однако он уверен, что функция останется востребованной еще довольно долго.

БелТа