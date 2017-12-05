О местах, запрещённых для проведения пикетирования.
4 декабря 2017 года на заседании Полоцкого райисполкома в соответствии со статьями 24, 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь принято решение, в котором определены места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва.
О местах, запрещённых для проведения пикетирования.
В соответствии со статьями 24, 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь Полоцкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Запретить на территории Полоцкого района проведение пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва в следующих местах:
на расстоянии менее 20 метров от зданий: Полоцкого районного исполнительного комитета (далее — райисполком), суда Полоцкого района и г.Полоцка, прокуратуры Полоцкого района, Полоцкого межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, отдела внутренних дел райисполкома.
2. Отделу внутренних дел райисполкома:
2.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва;
2.2. принять меры по предотвращению проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва в запрещенных для этих целей местах.