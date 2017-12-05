О местах, запрещённых для проведения пикетирования.

4 декабря 2017 года на заседании Полоцкого райисполкома в соответствии со статьями 24, 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь принято решение, в котором определены места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва.

О местах, запрещённых для проведения пикетирования.

В соответствии со статьями 24, 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь Полоцкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Запретить на территории Полоцкого района проведение пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в депутаты местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва в следующих местах:

на расстоянии менее 20 метров от зданий: Полоц­кого рай­онного исполнительного коми­тета (далее — райисполком), суда Полоцкого района и г.Полоцка, прокуратуры Полоцкого района, Полоцкого межрайонного отдела След­ственного комитета Республики Беларусь, отдела внутренних дел райисполкома.

2. Отделу внутренних дел райисполкома:

2.1. обеспечить охрану общественного порядка в местах сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в де­путаты местных Советов депу­татов двадцать восьмого со­зыва;

2.2. принять меры по предотвращению проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва в запрещенных для этих целей местах.