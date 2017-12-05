Состоялось очередное заседание Полоцкого филиала Витебского областного союза нанимателей (ВОСН).

Состоялось очередное заседание Полоцкого филиала Витебского областного союза нанимателей (ВОСН).

Участие в мероприятии наряду с представителями директорского корпуса Полотчины приняли первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко, председатель, директор исполнительной дирекции ВОСН Владимир Туравинов и советник директора Альберт Каралёв. С информацией о сборе и переработке электронно-электрического оборудования, организованных УТПП «Бел­ВТИ-регион», выступил директор предприятия Ярослав Мамошин.

С интересом руководители предприятий и организаций выслушали предложения по организации совместной плодотворной работы по сбору вторичных материальных ресурсов, план выполнения которого доводится субъектам хозяйствования в целях выполнения подпрограммы «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов» государственной программы «Комфортное жилье».

Как отметил директор УТПП «БелВТИ-регион», предприятием рассматривается ряд аспектов в данном направлении. В их числе — проведение семинаров с рассмотрением вопросов порядка обращения с драгоценными металлами, правильного хранения, сдачи на утилизацию/хранение отходов оргтехники, бытовой техники, ртутных ламп, элементов питания, пластика и документального сопровождения всех этапов; по разъяснению Постановления №1124 (о порядке сбора от физических лиц организациями, осуществляющими розничную торговлю, товаров, утративших потребительские свойства, и отходов упаковки в местах их реализации (ремонта, технического обслуживания)). УТПП «БелВТИ-регион» готово принимать ак­тивное участие в данных семинарах, предоставлять тематическую печатную продукцию.

Было озвучено и предложение об организации часов экологического воспитания для учащихся, школьных акций и конкурсов по сбору батареек и сложной бытовой техники. А «БелВТИ-регион» готово безвозмездно предоставить каждой школе контейнеры для сбора батареек и транспорт по вывозу данных отходов. Также участники заседания выслушали другие идеи о налаживании плодотворного сотрудничества предприятия — с газовиками и другими предприятиями по сбору электронно-электрического оборудования. И, поскольку данная тема является актуальной для всех, было предложено одно из заседаний Полоцкого филиала ВОСН провести на базе УТПП «БелВТИ-регион».

Также в ходе прошедшего мероприятия был заслушан отчет о ревизии финансово-хозяйственной деятельности филиала, информация о деятельности ВОСН, решен ряд организационных вопросов.