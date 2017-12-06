Сохранность жилищного фонда

Прокуратурой Полоцкого района в ходе проведения проверки соблюдения требований жилищного законодательства, в том числе касающихся обеспечения сохранности и надлежащей эксплуатации жилищного фонда, выявлены многочисленные нарушения норм действующего законодательства/

Путем выборочного визуального обследования жилых домов города Полоцка и прилегающих к ним территорий установлены значительные повреждения фактурного слоя фундаментов жилых домов по ул.Мариненко, ул.Шмидта, ул.Республиканской в г.Полоцке, факты складирования мусора различного вида у стен и фундамента многоквартирных домов.

Техническое состояние балконов, козырьков подъездов некоторых жилых домов не отвечают предъявляемым требованиям. Козырьки подъездов домов по ул.Гоголя в г.Полоцке, железобетонные плиты балконов домов по ул.Мариненко, ул.Октябрьской, ул.Комарова, ул.Гоголя имеют видимые следы разрушения.

Также установлено, что не всеми гражданами исполняются требования п.16.10 Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 21.05.2013 №399, согласно которым гражданам в жилом доме запрещаются самовольные переустройство и (или) перепланировка.

Так, выявлены факты переоборудования лоджий жильцами квартир, в том числе в отапливаемые жилые помещения, что в силу п.4 Положения об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировки, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2013 №384, запрещено.

За данные действия соб­ственников (нанимателей) предусмотрена административная ответ­ственность по ст. 21.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (нарушение правил пользования жилыми помещениями).

В связи с этим, уполномоченным должностным лицам КУП «ЖКХ г. Полоцка» прокуратурой района поручено проведение подготовки дел об административных правонарушениях в отношении соб­ственников (нанимателей) квартир. При таких обстоятельствах лоджии подлежат приведению в прежнее состояние лицом, осуществившим самовольные переустройство и (или) перепланировку, или за его счет по решению местного исполнительного и распорядительного органа.

По результатам проверки прокуратурой района вынесено представление и.о. директора КУП «ЖКХ г.Полоцка» об устранении нарушений жилищного законодательства, причин и условий, им способствующим, по результатам рассмотрения которого запланирован ряд работ по ремонту жилищного фонда, также должностные лица указанной организации привлечены к дисциплинарной ответственности.

Д.Н.КОВАЛЕНКО, старший

помощник прокурора

Полоцкого района.