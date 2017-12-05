Проект стратегии ”Наука и технологии: 2018-2040“
05.12.2017   //   Автор:   //   Общество   //   Нет комментариев   //   37 Views

Проект стратегии ”Наука и технологии: 2018-2040“

«Полацкі веснік»
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