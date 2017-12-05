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Проект стратегии ”Наука и технологии: 2018-2040“
Проект стратегии ”Наука и технологии: 2018-2040“
05.12.2017 // Автор:
«Полацкі веснік»
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Проект стратегии ”Наука и технологии: 2018-2040“
Автор:
«Полацкі веснік»
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