На Полотчине стартовала республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год!».

На Полотчине стартовала республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год!». На протяжении месяца сотрудники Полоцкого ГРОЧС со своими юными помощниками, ребятами из Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, будут рассказывать взрослым и детям, как безопасно украсить новогоднюю елку и как правильно пользоваться пиротехникой. Кроме этого, спасатели напомнят правила поведения на льду, разъяснят, как не замерзнуть в сильный мороз и что делать, если все-таки случилась чрезвычайная ситуация.

Мероприятия акции пройдут в четыре этапа. Первый с 4 по 12 декабря. Сотрудники ГРОЧС навестят ветеранов. На втором этапе, с 13 по 20 декабря, будут обучать безопасности в общеобразовательных учреждениях, учреждениях внешкольной работы, домах семейного типа и семьях, находящихся в социально опасном положении. Во время третьей части акции, с 21-26 декабря, работники МЧС напомнят о безопасном использовании фейерверков в местах продажи пиротехники, проведут беседы на катках и в детских учреждениях здравоохранения. Заключительный этап пройдет с 27 и 28 декабря на открытых площадках и торговом центре.