На Полотчине стартовала республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год!».
05.12.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   46 Views

На Полотчине стартовала республиканская акция МЧС «Безопасный Новый год!». На протяжении месяца сотрудники Полоцкого ГРОЧС со своими юными помощниками, ребятами из Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, будут рассказывать взрослым и детям, как безопасно украсить новогоднюю елку и как правильно пользоваться пиротехникой. Кроме этого, спасатели напомнят правила поведения на льду, разъяснят, как не замерзнуть в сильный мороз и что делать, если все-таки случилась чрезвычайная ситуация.

Мероприятия акции пройдут в четыре этапа. Первый с 4 по 12 декабря. Сотрудники ГРОЧС навестят ветеранов. На втором этапе, с 13 по 20 декабря,  будут обучать безопасности в общеобразовательных учреждениях, учреждениях внешкольной работы, домах семейного типа и семьях, находящихся в социально опасном положении. Во время третьей части акции, с  21-26 декабря, работники МЧС напомнят о безопасном использовании фейерверков в местах продажи пиротехники, проведут беседы на катках и в детских учреждениях здравоохранения. Заключительный этап пройдет с 27 и 28 декабря на открытых площадках и торговом центре.

«Полацкі веснік»
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