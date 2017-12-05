Выпускник Полоцкого госуниверситета защитил диссертацию в Португалии и получил первый для вуза двойной диплом.

В Политехническом институте г. Лейрии (Португалия) в конце ноября состоялась защита диссертации магистранта инженерно-строительного факультета Полоцкого государственного университета Александра Белосова. Работа над диссертацией выполнялась в рамках международного проекта ТЕМPUS – RETHINKE «Реформа образования посредством обмена знаниями» для совместной подготовки магистрантов по образовательной программе «Double master degree in civil engineering».

Данный образовательный проект позволил обеспечить подготовку магистров с выдачей двух дипломов: Полоцкого государственного университета и Политехнического института г. Лейрии. В настоящее время программа обучения в совместной магистратуре с выдачей двух дипломов успешно реализуется. Сейчас в Португалии проходят обучение четыре магистранта по специальности «Строительство».

Диссертационная работа выполнялась под руководством кандидата технических наук, доцента Александра Александровича Бакатовича. С Португальской стороны также был назначен соруководитель работы профессор Флориндо Гаспар. Часть научных исследований выполнялась Александром Белосовым в лабораториях научного центра в Португалии во время прохождения обучения в Политехническом институте г. Лейрии.

Комиссией в составе трех человек, включая ведущих преподавателей Политехнического института профессора Жоао Велудо, профессора Флориндо Гаспар и приглашенного профессора из Лиссабонского университета Луисы Гонсилва, защита магистерской диссертации признана успешной и оценена в 17 баллов из 20 возможных, что является высокой оценкой для португальских вузов. По итогам защиты Александру Белосову было предложено продолжить обучение в докторантуре Политехнического института г. Лейрии.