В Софийском соборе будет звучать камерная музыка XXI века

13 декабря в концертном зале Софийского собора выступит известный немецкий коллектив The Classical Band SPARK.

«SPARK» утверждает, что танец — это что-то большее, чем движение в музыке. Это страсть и чистая радость жизни. Никакой праздник не обходится без танца. И сейчас пришло время «SPARK — The Classical Band».

«SPARK» освещает тему танца с совершенно другого ракурса. Они смешивают знакомое с неизвестным, старое с новым, традиции с инновациями. Во всем этом круговороте — энергичный импульс, захватывающая виртуозность и уникальное сочетание классики, минималистической музыки и авангарда.