В Софийском соборе будет звучать камерная музыка XXI века
13 декабря в концертном зале Софийского собора выступит известный немецкий коллектив The Classical Band SPARK.
«SPARK» утверждает, что танец — это что-то большее, чем движение в музыке. Это страсть и чистая радость жизни. Никакой праздник не обходится без танца. И сейчас пришло время «SPARK — The Classical Band».
«SPARK» освещает тему танца с совершенно другого ракурса. Они смешивают знакомое с неизвестным, старое с новым, традиции с инновациями. Во всем этом круговороте — энергичный импульс, захватывающая виртуозность и уникальное сочетание классики, минималистической музыки и авангарда.
Ансамбль, удостоенный престижной премии ECHO KLASSIK (европейский аналог «Grammy»), представит программу, которая проведёт Вас от Барокко и Рококо по классическим и романтическим эпохам до ревущих двадцатых годов и времени диско, от изящной балетной музыки до техно, перенесёт в мир джаза и латинской атмосферы.
«ON THE DANCEFLOOR» — это музыка величайших мастеров И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Ф. Куперена, В. А. Моцарта, М. Регера, М. Равеля, Г. Якова, К. Портера, З. де Абреу, отрывки из балетов, опер, джазовые импровизации. Вы узнаете насколько Моцарт был близок к рок-н-роллу. И как современный немецкий композитор С. Бартман соединит классический ансамбль в техно-музыке.
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Цена билета: 20 руб.Информация по тел.: +375(214)42-51-34, 42-17-51 (касса), +375(29)186-05-40