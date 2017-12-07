В Полоцке возле «нового» моста совершен наезд на пешехода

Сегодня около 7.40 в г. Полоцке в районе автобусной остановки «Экимань» был совершен наезд на пешехода пересекавшего дорогу нерегулируемом пешеходному переходу.

Отдел ГАИ Полоцкого РОВД настоятельно рекомендует пешеходов переходить дорогу, лишь убедившись в безопасности. И обязательно обозначить себя светоотражающими элементами. Уважаемые водители, подъезжая к пешеходному переходу снизьте скорость вплоть до остановки, и лишь убедившись в отсутствии пешеходов продолжайте движение.

Берегите себя и своих близких!

Отдел ГАИ Полоцкого РОВД