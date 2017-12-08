В Витебском облисполкоме прошел семинар-учеба с руководителями и организаторами кампании по подготовке к выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва.

В Витебском облисполкоме прошел семинар-учеба с руководителями и организаторами кампании по подготовке к выборам депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва. В его работе приняла участие председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Л.М.Ермошина.

Лидия Ермошина поделилась с присутствующими актуальной информацией о ходе избирательной кампании. Она отметила, что в Витебской области она во многом схожа с этим процессом в других регионах, но имеет и свои особенности. Среди позитивных моментов — высокий уровень кадров, которые занимаются на профессиональном уровне организацией выборов.

Аналогичные мероприятия пройдут во всех регионах страны. Что касается следующего этапа избирательной кампании, то документы на регистрацию инициативных групп будут приниматься по 14 декабря включительно. Сроки выдвижения кандидатов — с 10 декабря по 8 января включительно.