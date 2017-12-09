Алла Горбунова из деревни Сухой Бор Зелёнковского сельсовета помогает решать бытовые проблемы сельчан

Старейшина в деревне — первое и авторитетное лицо. Как правило, на эту работу отваживаются люди активные, энтузиасты, готовые взять на себя проблемы всех и каждого. Алла Горбунова из деревни Сухой Бор Зелёнковского сельсовета — как раз такой человек.

Сухой Бор — деревушка немаленькая, более 50 дворов, но жители у всех на виду, друг с другом здороваются и ходят к соседям в гости. Может показаться, что жизнь здесь особенно нетороплива. Но есть место, дорогу к которому знают все сельчане. Это дом старейшины. Алла Ивановна активна и трудолюбива.

В самом слове «старейшина» заклю­чается критерий качеств человека — знающий, мудрый, понимающий жизнь. Каждый день наведывается к односельчанам, чтобы поинтересоваться их делами и проблемами. На своем посту она уже не первый год. Знает, куда обратиться для решения бытовых проблем сельчан.

Алла Горбунова — человек по натуре очень ответственный и всегда беспокоится за других. В этом за много лет ее работы главным агрономом в сельхозпредприятии «Зелёнка» убедились сельские жители и работники хозяйства.

— Работа в родной деревне, — делится Алла Ивановна, — это всегда огромная ответственность перед людьми. И хоть я родом из Шумилинского района, но после окончания Лужеснян­ского техникума приехала по распределению в хозяйство, здесь и осталась. И всем сердцем полюбила ставший для меня родным уголком.

Здесь она встретила свою вторую половинку — муж Николай также всю жизнь посвятил работе в сельском хозяйстве, вместе вырастили двоих детей, сейчас тешатся внуками, которые часто навещают любимых бабушку и дедушку. Признается, что, выйдя на заслуженный отдых, быстро заскучала по активной деятельности. И когда ей предложили стать старейшиной родной деревни, не раздумывала. Но и общественной нагрузки энергичной Алле Горбуновой оказалось мало — вернулась в родное хозяйство на должность заведующего складом. И с радостью окунулась в привычный ритм заботы и беспокойства за благосостояние и комфорт сельчан.

Времени, чтобы уделить всем внимание, у Аллы Горбуновой хватает. С удовольствием занимается домашними хлопотами — ухаживает за огородом, хозяйством, любит читать. И с таким же интересом вникает в жизнь односельчан. И не только, чтобы дежурно узнать, как дела, но и по-настоящему проникнуться чужой проблемой. Хотя понятие «чужой» в ее жизни не существует. И такое положение дел старейшине деревни Сухой Бор нравится. В летнее время — это своевременный обкос улиц, зимой — очистка от снега, сбор и вывоз мусора, уличное освещение, состояние бесхозных домов…

Решает их Алла Горбунова в тесной связке с руковод­ством сельисполкома, службами района. Первые помощники и советчики — односельчане Н.Ф.Заленская, А.И.Гаврук.