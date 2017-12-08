В кафе «Спасское» и ресторане «Славянский» посетители могут заказать блюда, полностью соответствующие традициям поста.
Идет Рождественский пост. Готовясь к великому празднику, верующие стараются больше времени проводить в молитве, но и исключают из привычного рациона продукты животного происхождения.
Как сделать постное меню не только разнообразным, но и вкусным — знают профессионалы. В кафе «Спасское» и ресторане «Славянский» посетители могут заказать блюда, полностью соответствующие традициям поста. Рецепты позаимствованы из монастырской кухни.