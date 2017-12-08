В кафе «Спасское» и ресторане «Славянский» посетители могут заказать блюда, полностью соответ­ствующие традициям поста.
08.12.2017   //   Автор:   //   Общество   //   Нет комментариев   //   39 Views

Идет Рождественский пост. Готовясь к великому празднику, верующие стараются больше времени проводить в молитве, но и исключают из привычного рациона продукты животного происхождения.
Как сделать постное меню не только разнообразным, но и вкусным — знают профессионалы. В кафе «Спасское» и ресторане «Славянский» посетители могут заказать блюда, полностью соответ­ствующие традициям поста. Рецепты позаимствованы из мона­стырской кухни.

Автор:

Редактор отдела по основным направлением деятельности. Активное творческое начало пробуждает у Светланы интерес ко всему, что происходит в Полоцке и в Полоцком районе — производство и сельская жизнь, люди и их творчество… Ведет творческую страничку «Откровение».

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