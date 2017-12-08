В Полоцке обсудили организацию работы с молодежью

На Полотчине уделяется пристальное внимание работе с молодежью. А в этом году особенно, ведь наш древний город стал Молодежной столицей Республики Беларусь-2017. За текущий год реализовано множество креативных проектов. Буквально ни дня не обошлось без увлекательного молодежного мероприятия, а многое еще впереди.

У Полоцка есть чему поучится, и он всегда готов делиться своим позитивным опытом. Поэтому именно наш древний город стал местом проведения выездного областного практического занятия «Организация работы с молодежью в трудовых коллективах и по месту жительства Полоцкого района».

В Полоцк изо всех уголков витебского края приехали специалисты отделов идеологической работы, культуры и по делам молодежи, курирующие работу с молодежью, чтобы почерпнуть новые идеи для работы в своих регионах.



В ГУК «Полоцкий ГДК» участников занятия приветствовал заместитель председателя Полоцкого райисполкома Пётр Петкевич. Он пожелал всем плодотворного дня и отметил, что на Полотчине дей­ствует слаженный алгоритм работы с молодежью.

О креативных проектах

А подробнее о мероприятиях и проектах, реализованных в Молодежной столице Республики Беларусь, рассказал главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Денис Гуткин. Он подчеркнул, что в этом году около двухсот авторских проектов воплощены в жизнь:

— Главный принцип работы — новизна и креатив во всем — дает свои результаты и находит отражение в многочисленных проектах. Это и «Цветы для незнакомки», и «Цветы Победы», и «Мы — в теме! Перезагрузка», и первый байк-рок-фестиваль и другие.

Продолжила тему реализации молодежной политики на Полотчине и.о. первого секретаря РК ОО «БРСМ» Наталия Карпенко, которая кратко познакомила с самыми масштабными мероприятиями Полоцкой РО ОО «Белорусский республиканский союз молодежи».

Яркие, неординарные, творческие проекты и инициативы полоцкой молодежи привлекают внимание средств массовой информации. Более 100 репортажей с места событий нашли отражение на страницах республиканских, областных и региональных печатных СМИ, а также в интернет-изданиях и телевидении.

Подробно о механизме взаимодей­ствия пресс-службы Полоцкого райисполкома со СМИ рассказала главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома Татьяна Казачёнок. Она не только остановилась на работе с прессой, но и отметила, что молодежь сама активно пишет о себе, своих увлечениях, как на страницах изданий своих учреждений образования, так и в местной газете «Полацкі веснік». Татьяна Ивановна акцентировала внимание на молодежном ютуб-канале Полоцкого государственного лесного колледжа, где ребята рассказывают о жизни своего учреждения и городских молодежных мероприятиях.



А после гостей ждала выставка-презентация полоцких учреждений среднего специального и профессионально-технического образования. Учащиеся колледжей с педагогами рассказали о насыщенной жизни молодежи в своих учебных заведениях. Говорили о научных разработках, творческих проектах, волонтер­ском движении и, конечно, патриотическом воспитании. Получилась очень динамичная мини-экскурсия, после которой участ­ников практического занятия ждал сюрприз. Они стали зрителями молодежной батл-презентации «Я живу и учусь в молодежной столице Республики Беларусь».



Далее по программе участники практического занятия отправились в среднюю школу №18 им. Евфросинии Полоцкой. Уже выйдя из автобуса, гости были впечатлены размерами новейшей школы г.Полоцка. А стоило войти в фойе, как тут же замерли от изумления. Здесь их встретили, как всегда, гостеприимно, с сувенирами. Затем гости с восхищением смотрели дефиле учащихся в костюмах с изображением святынь земли полоцкой. А как перешли к знакомству с уникальным культурно-образовательным проектом «Полоцк глазами детей» или «Город в миниатюре», так принялись все снимать на смартфоны, чтобы ничего не упустить.

Встреча с молодёжным парламентом

Затем посетили открытую дискуссионную площадку «О реализации государственной молодежной политики в учреждениях среднего и дополнительного образования города и района через инициативы Молодежного парламента». Члены Молодежного парламента предложили гостям оставить пожелания и предложения в банке идей.



А в завершение программы в СШ №18 желающим предложили сфотографироваться с представителями гильдии средневековой семьи. Такую возможность никто не упустил. А на память о визите в школу гостям вручили свежие газеты о мероприятии. Небольшой презент приятно удивил участников занятия.

Для работающей молодёжи

Далее гости Полоцка отправились на одно из крупнейших предприятий полоцкого региона ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Начальник отдела информационной, культурно-массовой и спортивной работы, заведующий ДК КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Андрей Лазарев провел экскурсию по цехам для специалистов, отвечающих за работу с молодежью.

А затем заместитель генерального директора по кадрам, идеологической работе и социальным вопросам Андрей Кузьмин рассказал присутствующим о направлениях в работе с молодежью предприятия.

Выездное практическое занятие в Полоцке получилось динамичным, по­знавательным и разноплановым. Каждый участник почерпнул для себя много интересного, что наверняка пригодится в дальнейшей работе.

Заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома Пётр Владимирович Гнутенко подытожил: