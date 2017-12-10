Филиал «Горяны-Агро» ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» стал победителем районного соревнования в номинации «За достижение лучших результатов на уборке урожая зерновых, зернобобовых и масличных культур»

Филиал «Горяны-Агро» ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» — одно из крупных сельхозпредприятий Полоцкого района. По итогам работы в нынешнем году филиал — победитель районного соревнования в номинации «За достижение лучших результатов на уборке урожая зерновых, зернобобовых и масличных культур». Дипломом отметили горянцев и за достижение высоких показателей в производстве зерновых и зернобобовых культур. Экипажи комбайнеров филиала «Горяны-Агро» достигли наилучших производственных показателей на заготовке кормов.

Один из экипажей филиала во главе со старшим комбайнером Сергеем Горбатенко на уборочной-2017 впервые в истории Полоцкого района намолотил две тысячи тонн зерна! В филиале «Горяны-Агро» трудятся и водители, достигшие значительных успе­хов на отвозке зерновых, зернобобовых и масличных культур, семян трав от зерноуборочных комбайнов. Высокие производ­ственные показатели на внесении средств защиты растений и в копилке успехов трактористов-машини­стов. Трудовые достижения филиала «Горяны-Агро» отмечены не только на районном уровне, но и за лучшие результаты на уборке зерновых и рапса — на област­ном фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2017» в г.Дубровно.

Планы и мечта

Перечисленные успехи коллектива работников филиала «Горяны-Агро» его директор Александр Колтунов считает закономерными. Опытный руководитель с 20-летним стажем объективно оценивает усилия и достижения подчиненных. «В общем успехе — вклад каждого из 240 работников филиала. На своих рабочих местах растениеводы, животноводы, механизаторы трудятся самоотверженно», — не скрывает гордости директор.

Нынешний год труженики полей всей Витебской области запомнят как неблагоприятный по погодным условиям. Но, несмотря на это, в филиале «Горяны-Агро» получено зерна больше, чем в минувшем году, кормов — на уровне прошлого. Сейчас, на финише года, производство молока к уровню прошлого года составляет 101%, производство валовой продукции — 99,5%. Последний показатель к концу месяца улучшится. Анализ ра­боты выявил имевшиеся проблемы на комплексе по выращиванию крупного рогатого скота. Уже в ноябре и сейчас ситуация начала выравниваться: после принятых мер среднесуточные привесы скота начали расти. Всего на комплексе на откорме — 5300 быков, которых привозят с частных подворий, с сельхозпредприятий Полоцкого и близлежащих 7 районов.

«Нам предстоит в следующем году увеличить производство валовой продукции на 8 процентов, — делится планами Александр Григорьевич. — Со специалистами филиала приняли решение задействовать две имеющиеся площадки под открытым небом. Разместим там по 300 бычков, получим дополнительное и более дешевое мясо».

«Безусловно, главный продукт, на котором мы можем заработать реальные деньги, — это молоко», — рассуждает директор. В хозяйстве не сбрасывают со счетов эту важную составляющую доходов. На следующий год ставят планку — производство молока удержать на уровне 6-6,5 тысячи тон. Самый верный путь для повышения производ­ства «белого золота» — увеличение поголовья КРС. Филиал «Горяны-Агро» давно пошел по этому пути. За последние годы «ожила» ферма в д.Матусово, где раньше не было скота. Полу­разрушенное здание склада переоборудовали под безпривязник. Сейчас там содержится 600 голов КРС. В д.Артюхи расширить места для дойного стада и скотомест нет возможности. Там построили временные «пленочники», поставили 90 телят. И это — увеличение поголовья. В Домниках — похожая картина. Начали с восстановления доильного зала на 100 мест, сейчас там содержится 300 голов КРС. «Прежде, чем увеличивать поголовье, нужно все просчитать: найти площади и поставить скот — это одно, другое, более важное — обеспечить его кормами. В этом году мы хоть и заготовили более 25 цент­неров кормовых единиц на условную голову — этого недостаточно для нашего поголовья. В пре­дыдущие годы был переходящий остаток кормов с прошлого сезона, в этом — нет», — выразил озабоченность Александр Колтунов.

«А строить любое здание нужно там, где уже есть коммуникации, — элект­ричество, вода. Мы так работаем», — делится хозяйским подходом к делу Александр Григорьевич. И озвучивает мечту, которую хотел бы осуществить: для будущих поколений животноводов филиала, для стабильной его работы по­строить новый молочнотоварный комплекс.

К земле — по-хозяйски

На сцене районного праздника, посвященного Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК, дипломами награждались лучшие комбайнеры-передовики филиала «Горяны-Агро».

«На наших полях работали 6 экипажей комбайнеров. Можно, конечно, сократить их коли­че­ство, но этот путь приведет в никуда. Например, случился погожий день, в поле — золотой урожай, который сам просится в бункер комбайна. Выехали на уборку хлеба сразу 6 комбайнов и намолотили за день 500 тонн зерна. Вот это — результат! А если бы работали только два, сколько бы они убрали? Или если на следующий день — дождь? Такому подходу к работе нас научил опыт», — рассказывает директор.

Хотя этим летом было мало сухих, солнечных дней горянцы смогли заготовить 380 тонн сена. Тоже работали дружной толокой.

В этом году значительно улучшилась материально-техническая база филиала: в лизинг получили комбайны, тракторы, прицепные агрегаты. Благодаря этому есть возможность заготавливать корма с соблюдением всех технологий. Филиал «Горяны-Агро» в этом вопросе, можно сказать, «диктует моду» в Полоцком районе. Поскольку горянцы работают в интегрированной структуре Полоцкого комбината хлебопродуктов — они оказывают помощь в обработке почвы и уборке урожая другим хозяй­ствам. Техника филиала, например, в этом году работала на полях КУП «Захарничи» и КУСХП «Полота», которые в ближайшее время тоже будут присоединены к интегрированной структуре. В прошлом году оказали помощь ГП «Островщина».

За труд — спасибо

Когда Александр Колтунов только начинал работать в Горянах, для него был очевиден тот факт, что имеющегося потенциала кадров хватит на два десятка лет. Так и вышло. На протяжении всего этого времени со многими специалистами они трудились плечом к плечу. Каждому из этих работников он безмерно благодарен.

Сегодня машинами и комбайнами филиала управляют дети механизаторов, с которыми Александр Колтунов когда-то начинал свой трудовой путь. Династии хлеборобов — гордость их сельхозпредприятия. К рядовым работникам директор испытывает особую симпатию, поэтому заслужил их доверие и уважение. Он по-отечески относится к молодым работникам, применяя, как в семье к троим сыновьям, кнут и пряник, и от такого воспитания есть польза.

«На всех участках работы филиала у нас надежные тылы, все специалисты — на своих местах», — отмечает директор. И благодарит за высокий профессионализм главного агронома Тамару Макарову, агронома Алёну Ивашкевич, начальника комплекса Василия Шеремета, ветврачей, инженерную службу, механизаторов, административно-управленческий аппарат, строительную бригаду. Каждый на своем рабочем месте своим трудом приумножает славу филиала «Горяны-Агро».

«Я благодарен судьбе, что именно в Горянах мне посчастливилось работать в одном из лучших трудовых коллективов Полоцкого района. Все мои коллеги — это моя вторая семья, у нас общие радости и заботы, мы вместе решаем проблемы. Желаю всем испытывать удовлетворение от жизни, от работы на земле-матушке», — слова Александра Колтунова звучали иск­ренне, от души. На первом месте — дисциплина Александр Колтунов не утверждает, что в филиале «Горяны-Агро» уже сделано все для успешной работы. Ни он, ни специалисты останавливаться на достигнутом не собираются. Директор призывает на помощь опыт, который подсказывает, что для эффективного хозяйствования важны последовательность, четкость и целеустремленность, внимательное отношение к кадрам, дисциплина и ответственность каждого на своем месте.

«Без производственной и трудовой дисциплины толку не будет ни в какой работе», — уверен Александр Колтунов. И слова подтверждает делом. В коллективном договоре так называемой «местной конституции» филиала, для ответственных работников филиала «Горяны-Агро» предусмотрены бонусы и поощрения. Дисциплинируют тружеников и меры, принятые руководством для имущественной безопасности: система видеонаблюдения контролирует рабочий процесс на объектах филиала, есть экономический эффект и от установленных приборов учета расхода топлива и навигационной системы контроля за транспортом.